Чуйченко: У Шахтера будет больше шансов бороться за первое место Александрию не исключаем. Сенсация может произойти

Сергей Чуйченко поделился ожиданиями от старта второй половины сезона Премьер-лиги.

“Не приходилось много контрольных матчей посмотреть, чтобы анализировать. Но кто сможет удивить, это только станет ясно после первых сыгранных туров.

То, что "Динамо" и "Шахтер" в январе сыграли и почувствовали официальные игры, для них это большой плюс. "Шахтер" сейчас больше ставку делает на иностранцев. Мы уже привыкли, что донецкая команда с бразильцами в составе играет очень хорошо. "Динамо" тоже показало добротную игру в еврокубках. И соперники были неслабыми”.