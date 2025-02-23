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Чуйченко: У Шахтера будет больше шансов бороться за первое место Александрию не исключаем. Сенсация может произойти

Премьер-лига

Экс-футболист Металлиста не исключает неожиданный финиш сезона

Чуйченко: У Шахтера будет больше шансов бороться за первое место Александрию не исключаем. Сенсация может произойти

Фото з особистого архіва

Новина українською

Сергей Чуйченко поделился ожиданиями от старта второй половины сезона Премьер-лиги.

“Не приходилось много контрольных матчей посмотреть, чтобы анализировать. Но кто сможет удивить, это только станет ясно после первых сыгранных туров.

То, что "Динамо" и "Шахтер" в январе сыграли и почувствовали официальные игры, для них это большой плюс. "Шахтер" сейчас больше ставку делает на иностранцев. Мы уже привыкли, что донецкая команда с бразильцами в составе играет очень хорошо. "Динамо" тоже показало добротную игру в еврокубках. И соперники были неслабыми”.

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“В плане квалификации футболистов и других компонентов у “Шахтера” будет больше шансов бороться за первое место, чем у “Александрии”. Но опять же. Сенсация может произойти. "Александрию" не исключаем. Все-таки они молодцы. Первый круг отыграли отлично. И игрой они доказали многое. Тренерский штаб донес до футболистов мнение, как правильно играть тактически и вообще во всех компонентах.

"Динамо" в матче с "Карпатами" тяжело будет. Киевляне обязаны дома львовскую команду обыгрывать, чтобы добиться той цели, которую поставил перед Шовковским”, – заявил экс-форвард.

Сергей защищал цвета "Александрии" в 1993-1994, 1995 и 2000-2002 годах.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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