"Все может быть". Экс-нападающий Динамо - о шансах динамовцев и горняков на чемпионство

Прославленный форвард киевского "Динамо", "Черноморца", "Днепра" и сборной СССР 60-70-х годов Валерий Поркуян видел многое на своем футбольном веку. Сейчас опытный специалист, за плечами которого немалый багаж тренерской работы, держит руку на пульсе событий в нашем футболе. В разговоре с корреспондентом UA-Футбол он поделился мыслями относительно стартовых поединков команд из лидирующей тройки - "Динамо", "Александрии" и "Шахтера".

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- На зимний перерыв многолетние принципиальные соперники - динамовцы и "горняки" ушли с разрывом в десять очков в пользу первых. Как думаете, достаточно ли этого запаса команде Александра Шовковского для того, чтобы чувствовать себя до финиша более-менее спокойно?

- Об этом сейчас трудно говорить. На первый взгляд, конечно же, все выглядит в пользу динамовцев. Однако не следует забывать, что "Шахтер" имеет один недоигранный матч в запасе, который был прерван при счете 1:0 в его пользу в соперничестве с "Кривбассом" в Кривом Роге. Если предположить, что доигровка принесет победу "горнякам", то очковый гандикап может уменьшиться. Впрочем, сейчас рано что-то конкретное предсказывать, ведь прерванный из-за неоднократных воздушных тревог матч будет доигран только в разгар весенней части чемпионата, когда количество пунктов между "Динамо" и "Шахтером" может как сократиться, так и увеличиться. Не следует забывать и о стимулировании соперников третьей стороной. Все может быть. Что же касается прогнозов относительно судьбы чемпионства, то об этом можно будет говорить разве что туров за три до финиша.

- Сегодня "Динамо" встречается в Киеве с львовскими "Карпатами", которые этой зимой усилились четырьмя игроками из "Руха" - Алексеем Сычом, Олегом Федором, Ильей Квасницей, Игорем Краснопиром и защитником криворожского "Кривбасса" Тимуром Стецьковым. Каким вам видится итог этого поединка?

- Мне почему-то кажется, что "Динамо" выиграет. Киевляне неплохо поработали на тренировочных сборах, а еще провели два официальных матча в Лиге Европы - а это в зимний период имеет большое значение. Да и по подбору квалифицированных исполнителей "Динамо", на мой взгляд, выглядит убедительнее "Карпат".

- Как вы считаете, не помешает ли динамовской команде в борьбе за золотые награды потеря основного голкипера Георгия Бущана, который уехал в Саудовскую Аравию?

- Все может быть. Впрочем, нельзя исключать и того, что голкипер Руслан Нещерет, который считался дублером Бущана, прибавит в игре и будет достойно помогать коллективу. Таких примеров в футболе немало.

- В текущем, 18-м туре, донецкий "Шахтер" будет играть с дебютантом Премьер-лиги "Левым берегом". Что ожидаете от этой встречи?

- Зимой, как известно, донецкий клуб покинуло много ведущих игроков - стоит хотя бы назвать Даниила Сикана, Тараса Степаненко и Александра Зубкова. Однако в трансферной работе "Шахтер" не сидел, сложа руки. Клуб приобрел нескольких перспективных игроков, которые, надо полагать, будут приносить пользу "горнякам". Думаю, что уже в ближайшее время мы увидим новичков в деле, и сможем оценить их возможности. А что касается завтрашнего матча, то за счет большего индивидуального мастерства и опыта "Шахтер" победит. Однако уверен, что "Левый берег", который за период осеннего отрезка чемпионата немного притерся к Премьер-лиге и приобрел небольшой опыт, не будет в этом матче мальчиком для битья. Стоит хотя бы вспомнить матч первого круга между этими соперниками, где команда Виталия Первака произвела неплохое впечатление, оказывая сопротивление чемпиону более часа игрового времени. Если не ошибаюсь, то в концовке того поединка "Левый берег" был близок к тому, чтобы добыть ничью.

- Говоря о заочной конкуренции двух наших грандов не следует забывать и об "Александрии", которая идет второй, отставая от "Динамо" на пять очков. Не может быть так, что подопечные Руслана Ротаня могут рассматриваться не менее вероятным претендентом на чемпионство, чем "горняки"?

- В футболе все возможно, и мы в этом убеждались не раз и не два. На протяжении всего первого круга "Александрия" шла без поражений, удивляя всех своей уверенной игрой. А вот вторую часть чемпионата, которая началась с первого в сезоне поражения (от "Динамо" 0:3 - прим. авт.) "горожане" несколько смазали. Но как бы там ни было, а зимой александрийская команда продуктивно провела работу на сборах, и следует полагать, что и в селекции с приглашенными новыми футболистами не прогадала. Если "Александрия" будет играть в остальных поединках второго круга так, как играла в первом, то как минимум на одно из призовых мест будет заслуживать.

- Что скажете о "Черноморце", в котором вы провели не один год как в роли игрока, так и тренера?

- Радует то, что уже в стартовой встрече весенней части чемпионата команда победила. В Коваливке "Черноморец" выглядел уверенно, и вполне заслуженно взял верх над "Колосом". Одесская команда в период зимнего антракта пригласила группу новых футболистов, среди которых есть легионеры. Надеюсь, что все новички усилят игру команды и в короткий срок не только помогут ей выбраться из нижней части таблицы как можно выше, но и достойно выглядеть в чемпионате.