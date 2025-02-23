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Заря открыла счет в матче с Александрией. Видео гола
Дебютный гол
Фото: Зоря
"Заря" открыла счет в матче против "Александрии".
Сапутин отдал длинную передачу. Белоцерковец разогнал атаку, отдал передачу на Тронтеля. Тот выполнил подачу.
Игроки "Александрии" отбились, но на подборе был Вантух, который и забил гол.
Видео гола:
Отметим, что это первый гол защитника "Зари" в УПЛ.
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