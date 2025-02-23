Заря открыла счет в матче с Александрией. Видео гола

"Заря" открыла счет в матче против "Александрии".

Сапутин отдал длинную передачу. Белоцерковец разогнал атаку, отдал передачу на Тронтеля. Тот выполнил подачу.

Игроки "Александрии" отбились, но на подборе был Вантух, который и забил гол.

Видео гола:

Отметим, что это первый гол защитника "Зари" в УПЛ.