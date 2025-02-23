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Серия прервалась! Быстро хозяева отыгрались. Александрия - Заря 1:1
7-й гол нападающего в УПЛ
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" сравняла счёт.
Калюжный сыграл на Безерру, который был в штрафной. Полузащитник отдал длинную передачу на Филипова, который поразил ворота. Возможен рикошет, но гол записали на игрока «Александрии».
Через минуту хозяева сравняли счет. "Александрия" прервала безголевую домашнюю серию против "Зари" с 23 ноября 2019 года.
Видео гола:
7-й гол нападающего в УПЛ.
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