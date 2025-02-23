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Серия прервалась! Быстро хозяева отыгрались. Александрия - Заря 1:1

Премьер-лига
Обновлено

7-й гол нападающего в УПЛ

Серия прервалась! Быстро хозяева отыгрались. Александрия - Заря 1:1

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" сравняла счёт.

Калюжный сыграл на Безерру, который был в штрафной. Полузащитник отдал длинную передачу на Филипова, который поразил ворота. Возможен рикошет, но гол записали на игрока «Александрии».

Через минуту хозяева сравняли счет. "Александрия" прервала безголевую домашнюю серию против "Зари" с 23 ноября 2019 года.

Видео гола:

7-й гол нападающего в УПЛ.

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Заря (Луганск) ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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