Серия прервалась! Быстро хозяева отыгрались. Александрия - Заря 1:1

"Александрия" сравняла счёт.

Калюжный сыграл на Безерру, который был в штрафной. Полузащитник отдал длинную передачу на Филипова, который поразил ворота. Возможен рикошет, но гол записали на игрока «Александрии».

Через минуту хозяева сравняли счет. "Александрия" прервала безголевую домашнюю серию против "Зари" с 23 ноября 2019 года.

Видео гола:

7-й гол нападающего в УПЛ.