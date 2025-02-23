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Вот это начало! Александрия вышла вперед в начале второго тайма

Премьер-лига

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Вот это начало! Александрия вышла вперед в начале второго тайма

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" вышла вперед в начале второго тайма.

Мишнев перехватил мяч у Бабашича и пошел в контратаку. Перехитрил вратаря "Зари". Сапутин упал, а Мишнев отдал мяч Филипову.

Нападающий оформил дубль в матче.

Видео гола:

Это восьмой гол Филипова за "Александрию" в УПЛ. Ранее Филипов забил "Заре" "в раздевалку".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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