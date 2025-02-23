Премьер-лига
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Вот это начало! Александрия вышла вперед в начале второго тайма
Что происходит?!
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" вышла вперед в начале второго тайма.
Мишнев перехватил мяч у Бабашича и пошел в контратаку. Перехитрил вратаря "Зари". Сапутин упал, а Мишнев отдал мяч Филипову.
Нападающий оформил дубль в матче.
Видео гола:
Это восьмой гол Филипова за "Александрию" в УПЛ. Ранее Филипов забил "Заре" "в раздевалку".
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