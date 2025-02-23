Вот это начало! Александрия вышла вперед в начале второго тайма

"Александрия" вышла вперед в начале второго тайма.

Мишнев перехватил мяч у Бабашича и пошел в контратаку. Перехитрил вратаря "Зари". Сапутин упал, а Мишнев отдал мяч Филипову.

Нападающий оформил дубль в матче.

Видео гола:

Это восьмой гол Филипова за "Александрию" в УПЛ. Ранее Филипов забил "Заре" "в раздевалку".