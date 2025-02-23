  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидеры УПЛ попытаются начать 2025 год с победы. Составы на матч Динамо - Карпаты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидеры УПЛ попытаются начать 2025 год с победы. Составы на матч Динамо - Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени

Лидеры УПЛ попытаются начать 2025 год с победы. Составы на матч Динамо - Карпаты

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Киевское "Динамо", которое на данный момент является лидером турнирной таблицы УПЛ, будет принимать "Карпаты" в матче 18-го тура.

Известны стартовые составы обеих команд.

"Динамо": Нещерет — Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик — Пихаленок, Михайленко, Буяльский — Кабаев, Ванат, Ярмоленко

"Карпаты": Кинарейкин — Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Сыч — Бруниньо, Альварес, Чачуа — Костенко, Краснопир, Очеретько

Подопечные Александра Шовковского выиграли последние 5 домашних матчей подряд в УПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К этому матчу киевляне с 43 набранными очками являются лидерами чемпионата, а "Карпаты" занимают шестую строчку в таблице с 24 очками. В поединке первого круга между этими командами победу одержало "Динамо".

Начало игры в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.

По теме
yellow-arrow
Динамо – Карпаты: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру
yellow-arrow
Руководитель УПЛ ТВ рассказал, что будет в эфире нового еженедельного шоу
Динамо (Киев) УПЛ Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости