Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидеры УПЛ попытаются начать 2025 год с победы. Составы на матч Динамо - Карпаты
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Киевское "Динамо", которое на данный момент является лидером турнирной таблицы УПЛ, будет принимать "Карпаты" в матче 18-го тура.
Известны стартовые составы обеих команд.
"Динамо": Нещерет — Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик — Пихаленок, Михайленко, Буяльский — Кабаев, Ванат, Ярмоленко
"Карпаты": Кинарейкин — Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Сыч — Бруниньо, Альварес, Чачуа — Костенко, Краснопир, Очеретько
Подопечные Александра Шовковского выиграли последние 5 домашних матчей подряд в УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К этому матчу киевляне с 43 набранными очками являются лидерами чемпионата, а "Карпаты" занимают шестую строчку в таблице с 24 очками. В поединке первого круга между этими командами победу одержало "Динамо".
Начало игры в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.
Популярное сейчас
- Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
- Ястремская: Красные губы, безудержная энергия. Фото
- Сегодня состоятся заключительные гонки чемпионата мира-2025
- Сенсация от Вереса и успешный дебют Григорчука в ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео