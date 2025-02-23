Лидеры УПЛ попытаются начать 2025 год с победы. Составы на матч Динамо - Карпаты

Киевское "Динамо", которое на данный момент является лидером турнирной таблицы УПЛ, будет принимать "Карпаты" в матче 18-го тура.

Известны стартовые составы обеих команд.

"Динамо": Нещерет — Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик — Пихаленок, Михайленко, Буяльский — Кабаев, Ванат, Ярмоленко

"Карпаты": Кинарейкин — Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Сыч — Бруниньо, Альварес, Чачуа — Костенко, Краснопир, Очеретько

Подопечные Александра Шовковского выиграли последние 5 домашних матчей подряд в УПЛ.

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К этому матчу киевляне с 43 набранными очками являются лидерами чемпионата, а "Карпаты" занимают шестую строчку в таблице с 24 очками. В поединке первого круга между этими командами победу одержало "Динамо".

Начало игры в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.