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Руководитель УПЛ ТВ рассказал, что будет в эфире нового еженедельного шоу

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Известны ведущие проекта

Руководитель УПЛ ТВ рассказал, что будет в эфире нового еженедельного шоу

upl.ua

Новина українською

Руководитель "УПЛ ТВ" рассказал, что будет в эфире нового еженедельного шоу.

Телеканал запускает проект "Футбол 360". По словам руководителя "УПЛ ТВ" Максима Радченко, планируется сделать проект главным аналитическим шоу для каждого болельщика. Ведущие и эксперты будут разбирать ключевые события недели.

"Футбол 360 - это не просто итоговое шоу, а главная футбольная площадка страны, где мы будем анализировать все ключевые события недели. Кроме Чемпионата УПЛ, особое внимание будем уделять выступлениям украинских клубов в еврокубках, матчам национальной сборной и успехам наших футболистов в топовых европейских клубах.

УПЛ ТВ - это место, где украинский футбол занимает центральное место, и мы вместе с нашими партнерами стремимся сделать Футбол 360 главным аналитическим шоу для каждого болельщика!", - сказал руководитель Максим Радченко

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Ведущими проекта станут Анастасия Клипаченко и Владислав Шалота. Гости первого выпуска - комментаторы Роман Бебех и Виктор Вацко и Олег Лужный.

Проект начнется 23 февраля в 20:00 на УПЛ ТВ и YouTube канале.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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