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Руководитель УПЛ ТВ рассказал, что будет в эфире нового еженедельного шоу
Известны ведущие проекта
upl.ua
Руководитель "УПЛ ТВ" рассказал, что будет в эфире нового еженедельного шоу.
Телеканал запускает проект "Футбол 360". По словам руководителя "УПЛ ТВ" Максима Радченко, планируется сделать проект главным аналитическим шоу для каждого болельщика. Ведущие и эксперты будут разбирать ключевые события недели.
"Футбол 360 - это не просто итоговое шоу, а главная футбольная площадка страны, где мы будем анализировать все ключевые события недели. Кроме Чемпионата УПЛ, особое внимание будем уделять выступлениям украинских клубов в еврокубках, матчам национальной сборной и успехам наших футболистов в топовых европейских клубах.
УПЛ ТВ - это место, где украинский футбол занимает центральное место, и мы вместе с нашими партнерами стремимся сделать Футбол 360 главным аналитическим шоу для каждого болельщика!", - сказал руководитель Максим Радченко
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Ведущими проекта станут Анастасия Клипаченко и Владислав Шалота. Гости первого выпуска - комментаторы Роман Бебех и Виктор Вацко и Олег Лужный.
Проект начнется 23 февраля в 20:00 на УПЛ ТВ и YouTube канале.
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