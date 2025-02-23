Руководитель "УПЛ ТВ" рассказал, что будет в эфире нового еженедельного шоу.

Телеканал запускает проект "Футбол 360". По словам руководителя "УПЛ ТВ" Максима Радченко, планируется сделать проект главным аналитическим шоу для каждого болельщика. Ведущие и эксперты будут разбирать ключевые события недели.

"Футбол 360 - это не просто итоговое шоу, а главная футбольная площадка страны, где мы будем анализировать все ключевые события недели. Кроме Чемпионата УПЛ, особое внимание будем уделять выступлениям украинских клубов в еврокубках, матчам национальной сборной и успехам наших футболистов в топовых европейских клубах.

УПЛ ТВ - это место, где украинский футбол занимает центральное место, и мы вместе с нашими партнерами стремимся сделать Футбол 360 главным аналитическим шоу для каждого болельщика!", - сказал руководитель Максим Радченко