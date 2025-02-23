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Полузащитник Кривбасса провел юбилейный матч в УПЛ
Клуб поздравил своего игрока с этим достижением
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" провел свой юбилейный матч в Украинской Премьер-Лиге.
В поединке против "Вереса" (0:3) Максим Лунев сыграл 150-ю игру в чемпионате Украины. Такой отметки футболист смог достичь, выступая в период с 2017 по 2025 год за три клуба: "Днепр", "Зарю" и "Кривбасс".
Всего на счету 26-летнего Лунева 38 матчей за криворожскую команду в чемпионате и пять голов.
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В этом сезоне атакующий хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдав один ассист.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
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