Полузащитник Кривбасса провел юбилейный матч в УПЛ

Полузащитник "Кривбасса" провел свой юбилейный матч в Украинской Премьер-Лиге.

В поединке против "Вереса" (0:3) Максим Лунев сыграл 150-ю игру в чемпионате Украины. Такой отметки футболист смог достичь, выступая в период с 2017 по 2025 год за три клуба: "Днепр", "Зарю" и "Кривбасс".

Всего на счету 26-летнего Лунева 38 матчей за криворожскую команду в чемпионате и пять голов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне атакующий хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдав один ассист.