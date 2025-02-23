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УПЛ. Динамо - Карпаты 2:0. Киевляне банально сильнее
Подопечные СаШо на классе разобрались со "львами"
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
18-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 23-е февраля
Киев, стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского
"Динамо" - "Карпаты" 2:0
Голы: Михайленко 54, Ванат 75
"Динамо": Нещерет - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак 79) - Буяльский (Шапаренко 79), Михайленко (Рубчинский 85), Пихаленок (Бражко 65) - Ярмоленко (Волошин 65), Ванат, Кабаев.
Запасные: Игнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару, Пономаренко.
Главный тренер: Александр Шовковский.
"Карпаты": Кинарейкин - Сыч, Бабогло, Педросо, Мирошниченко - Чачуа (Танда 85), Альварес, Бруниньо (Стенио 62) - Очеретько (Шах 622), Краснопир (Пидлепенец 79), Костенко (Игорь Невес 79).
Запасные: Булеза, Пидлепенец, Игорь Невес, Клименко, Чабан, Танда, Полегенько, Шах, Домчак, Стенио, Стецков.
Главный тренер: Владислав Лупашко.
Предупреждения: Бабогло 29, Мирошниченко 31, Попов 90.
Арбитр: Балакин Николай.
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