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Премьер-лига

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УПЛ. Динамо - Карпаты 2:0. Киевляне банально сильнее

Премьер-лига

Подопечные СаШо на классе разобрались со "львами"

УПЛ. Динамо - Карпаты 2:0. Киевляне банально сильнее

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

18-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 23-е февраля

Киев, стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского

Динамо "Динамо" - "Карпаты" Карпати 2:0

Голы: Михайленко 54, Ванат 75

"Динамо": Нещерет - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак 79) - Буяльский (Шапаренко 79), Михайленко (Рубчинский 85), Пихаленок (Бражко 65) - Ярмоленко (Волошин 65), Ванат, Кабаев.

Запасные: Игнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Карпаты": Кинарейкин - Сыч, Бабогло, Педросо, Мирошниченко - Чачуа (Танда 85), Альварес, Бруниньо (Стенио 62) - Очеретько (Шах 622), Краснопир (Пидлепенец 79), Костенко (Игорь Невес 79).

Запасные: Булеза, Пидлепенец, Игорь Невес, Клименко, Чабан, Танда, Полегенько, Шах, Домчак, Стенио, Стецков.

Главный тренер: Владислав Лупашко.

Предупреждения: Бабогло 29, Мирошниченко 31, Попов 90.

Арбитр: Балакин Николай.

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Динамо (Киев) Карпаты (Львов)
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Комментарии
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walkacom (Киев)
23.02.2025 в 20:03
Ванат аля Винисиус шикарно
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Комментарии 4
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walkacom (Киев)
23.02.2025 в 20:03
Ванат аля Винисиус шикарно
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2
miruk 81 (львів)
23.02.2025 в 20:02
По першому тайму-немічні, шо одні шо другі. Динамо принаймні з моментами. В Карпат типова їхня гра до вильоту в першу лігу, всі паси назад, просування вперед взагалі нема, всі бояться взяти на себе, краще до дому віддати. Доходять до чужого штрафного і назад до воротаря, а той шарашить в центр де вся боротьба програна.Браво Лупашко! Ні гри ні моментів ні фізики...Другий тайм -Динамо на класі.Карпати нажаль знову бездарно.Думаю потрібен хороший досвідчений тренер, шкода що не дали Маркевичу шансу, але якщо вже так вийшло, то при всій повазі Лупашко ще зарано очолювати команду премєр ліги
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
23.02.2025 в 19:58
Проблема сьогоднішніх Карпат в тому, що вони захотіли створити болід Формули-1 на базі старенького москвича , докупивши запчастини від запорожця . І всім цим має керувати конюх Лупашко Наскільки довго вистарчить нервів у Матківського
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.02.2025 в 19:55
С победой Динамо и болельщиков!!
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