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Бартулович: На 67-й минуте почему-то никто не увидел чистый пенальти
Наставник Зари прокомментировал поражение своей команды
Фото - ФК Зоря Луганськ
Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович поделился мыслями после матча с "Александрией" (2:1).
"По моему мнению, игра была равная. Это уже обидное поражение. Мы пропустили необязательные мячи. Первый из них, до перерыва, был ключевым. Если бы мы вышли на второй тайм со счетом 1:0 в нашу пользу, была бы совсем другая игра. Можно сказать, что через две минуты снова пропустили и проиграли. Однако после того, как начали проигрывать, мне понравилась реакция игроков. Они начали действовать активнее. Немного не хватило для того, чтобы забить. По моему мнению, на 67-й минуте был чистый пенальти, когда сфолили против Вакулы. Это, почему-то, никто не видел: ни главный арбитр, ни судьи ВАР".
"Как бы я оценил действия новичков? Василец долго у нас, но это был дебют для него. Он молодой парень. Заслуживает шанса. Сыграл хорошо. Максим важен для нас. Белоцерковец хорошо знаком всем нам. Он вернулся в "Зарю". Это хорошее приобретение. Однозначно нам поможет. Деян Попара сыграл очень хорошо как для первого матча. Он молодой, только знакомится с УПЛ и обязательно будет прогрессировать дальше".
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Напомним, что на данный момент "Заря" остается на десятом месте в турнирной таблице УПЛ с 22 очками.
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