Бартулович: На 67-й минуте почему-то никто не увидел чистый пенальти

Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович поделился мыслями после матча с "Александрией" (2:1).

"По моему мнению, игра была равная. Это уже обидное поражение. Мы пропустили необязательные мячи. Первый из них, до перерыва, был ключевым. Если бы мы вышли на второй тайм со счетом 1:0 в нашу пользу, была бы совсем другая игра. Можно сказать, что через две минуты снова пропустили и проиграли. Однако после того, как начали проигрывать, мне понравилась реакция игроков. Они начали действовать активнее. Немного не хватило для того, чтобы забить. По моему мнению, на 67-й минуте был чистый пенальти, когда сфолили против Вакулы. Это, почему-то, никто не видел: ни главный арбитр, ни судьи ВАР".