Помог стандарт. Динамо открыло счет в матче против Карпат – ВИДЕО

В матче 18 тура чемпионата Украины "Динамо" в Киеве принимает "Карпаты". Счет в поединке был открыт на 54 минуте.

Пихаленок заработал штрафной на средней дистанции после опрометчивого подката от Чачуа. Подача со стандарта повлекла суету в штрафной площадке "львов", в которой первым сориентировался Михайленко. Он в касание пробил в правый угол ворот.

Это дебютный гол для Николая в текущем чемпионате. Более того, Михайленко впервые забил в футболке "Динамо" в своей карьере (это его 19 матч).

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