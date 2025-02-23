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Помог стандарт. Динамо открыло счет в матче против Карпат – ВИДЕО

Премьер-лига
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Киевляне забили первым же ударом в створ ворот

Помог стандарт. Динамо открыло счет в матче против Карпат – ВИДЕО

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

UA-Футбол
Новина українською

В матче 18 тура чемпионата Украины "Динамо" в Киеве принимает "Карпаты". Счет в поединке был открыт на 54 минуте.

Пихаленок заработал штрафной на средней дистанции после опрометчивого подката от Чачуа. Подача со стандарта повлекла суету в штрафной площадке "львов", в которой первым сориентировался Михайленко. Он в касание пробил в правый угол ворот.

Это дебютный гол для Николая в текущем чемпионате. Более того, Михайленко впервые забил в футболке "Динамо" в своей карьере (это его 19 матч).

За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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