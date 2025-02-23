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Динамо удвоило преимущество в матче против Карпат благодаря красивому голу Ваната - ВИДЕО
Украшение поединка!
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
"Динамо" и "Карпаты" сейчас проводят очную встречу чемпионата Украины в Киеве. На 75 минуте счет стал 2:0 в пользу “бело-синих”.
Подопечные Шовковского провели резкую атаку. Вивчаренко отдал пасс на ход Ванату, Владислав пяткой подобрал мяч под себя и пробил под правую штангу.
Это 11 гол нападающего в текущем сезоне УПЛ. Он лидирует в бомбардирском рейтинге чемпионата Украины. В целом для Ваната это 40 точный удар в Премьер-лиге.
За ходом финальной части встречи следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
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