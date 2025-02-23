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Владимир Бражко подпишет новый контракт с Динамо
Информацию подтвердил президент киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко подпишет новый контракт с клубом.
Как сообщает журналист Владимир Зверов со ссылкой на Игоря Суркиса, президента киевлян, 23-летний полузащитник продлит контракт с "Динамо". Срок действия его действующего соглашения с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
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Напомним, что ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны английского "Вулверхэмптона", однако "Динамо" отклонило трансферный запрос "волков" на 20 миллионов евро во время зимнего трансферного окна.
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