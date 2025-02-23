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Киевляне дожали соперника во втором тайме. Динамо – Карпаты 2:0. Обзор матча
Столичный клуб сохраняет отрыв
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
До перерыва хозяева не смогли открыть счет, хотя имели для этого возможность. Во втором тайме "зелено-белые" окончательно сфокусировались на оборонительных действиях (или подопечные Шовковского не предоставили иного выбора).
Киевская команда возглавляет таблицу (46 очков). 28 февраля коллектив будет играть в гостях с "Ворсклой". "Львы" остаются шестыми (24 балла). Впереди домашняя встреча против ЛНЗ.
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Смотрите обзор матча 18 тура УПЛ
Киев. Стадион им. Валерия Лобановского
Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75
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