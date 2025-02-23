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Киевляне дожали соперника во втором тайме. Динамо – Карпаты 2:0. Обзор матча

Премьер-лига

Столичный клуб сохраняет отрыв

Киевляне дожали соперника во втором тайме. Динамо – Карпаты 2:0. Обзор матча

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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До перерыва хозяева не смогли открыть счет, хотя имели для этого возможность. Во втором тайме "зелено-белые" окончательно сфокусировались на оборонительных действиях (или подопечные Шовковского не предоставили иного выбора).

Киевская команда возглавляет таблицу (46 очков). 28 февраля коллектив будет играть в гостях с "Ворсклой". "Львы" остаются шестыми (24 балла). Впереди домашняя встреча против ЛНЗ.

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Смотрите обзор матча 18 тура УПЛ

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Динамо – Карпаты 2:0

Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75

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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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