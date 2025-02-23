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Вивчаренко – об игре пятками: Поймали кураж. Все, что делали сегодня, нам удавалось

Премьер-лига

Футболист поделился впечатлениями от первой встречи в УПЛ в 2025 году

Вивчаренко – об игре пятками: Поймали кураж. Все, что делали сегодня, нам удавалось

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фланговый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал в эфире Football Hub победный матч против львовских "Карпат" (2:0) в рамках 18-го тура УПЛ.

“Главное, что удалось сегодня победить – это самое важное. А то, что мы делали сегодня – это, в первую очередь, наработка на тренировках.

[О техничной игре] Это свидетельствует об уверенности команды, как говорится, поймали кураж. Все, что делали сегодня, нам удавалось.

Мы не смотрим в таблицу, еще много игр, потому вся борьба еще впереди. Будем смотреть в таблицу уже в конце сезона и надеюсь, что будем праздновать”, – отметил футболист.

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Вивчаренко провел в текущем чемпионате 11-й матч и совершил второй ассист.

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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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