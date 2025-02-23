Лупашко: Наша команда действовала смело. Я не увидел в глазах страха. Мы заставляли Динамо играть назад

Владислав Лупашко принял участие в послематчевой пресс-конференции после игры с "Динамо".

“Матч показался интересным и не был таким, что одни хотят, а другие не хотят или не могут. Мы пытались давить на "Динамо" и прессинговать. Киевляне много теряли мячей после нашего давления, но это игроки высокого мастерства, и они из-под него выходили. Мне понравилось, что наша команда действовала смело. Также мы принимали сложные решения, пытались выходить из-под давления "Динамо" за счет конструктива, а не примитивного футбола. Мы тренировались на искусственном поле в течение недели, сегодня вышли на натуральное поле. Эти переходы немного ощущаются. Футбол был действительно интенсивным”.

[О месте проведения домашних матчей] “Завтра клуб выйдет с официальной коммуникацией по поводу поединка против ЛНЗ. Мы вчера говорили, что очень тяжелыми будут первые минуты. Переход с искусственного поля на натуральное скажется. Наш план – пытаться играть первым номером. Все зависит от соперника, они заставляли нас садиться в оборону. После того, как мы заставляли "Динамо" играть назад, мы были интенсивными, поднимали линию, во многих моментах пытались высоко встречать динамовцев, давить в их штрафной площадке. Не все наши футболисты находились в оптимальных кондициях. То, что мы выдержали весь матч, я считаю, что это показатель того, что мы в хорошем физическом состоянии”.

“Новички добавили нам качества. Я уверен, что каждый игрок, присоединившийся к нам зимой, принесет много пользы "Карпатам" в будущем. Жаль, что заболел Олег Федор, и мы не имели возможности его использовать в этом поединке. В будущем все они будут очень важными игроками для нас. Им нужно немного времени для адаптации. Мы видим, что их интеграция продолжается. То, что было во время сборов и сейчас – это разные футболисты. [О болельщиках] Я говорил ребятам, что это все из-за их работы. Вы показываете открытый футбол, пытаетесь играть на атаку и это привлекает. Болельщикам это нравится, ради этого футбол существует. Болельщики не любят, когда команды отбиваются и сидят в штрафной. Ребята пытаются играть смело. Даже сегодня в Киеве против "Динамо". Я не увидел в их глазах страха. И это очень хорошо. Если мы сможем с этим идти дальше, то будем сильно расти и становиться сильнее. Становиться такой командой, на которую будет ходить болельщик и будет бояться соперник”, – считает тренер.

Следующий поединок "зелено-белые" проведут 28 февраля.