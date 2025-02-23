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Шовковский: Ярмоленко мог в первом тайме делать хет-трик. Я хочу, чтобы все забивали. Даже Нещерет
Тренер требует результативной игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после матча с "Карпатами" (2:0).
“Весенний футбол – особенный. Мы понимали, что соперник был функционально готов к игре, ведь провел работу на сборах. Все готовились к возобновлению чемпионата и знали, что будут сюрпризы. Первый тур после возобновления сезона это показал. Результаты “Вереса” и “Черноморца”… Мы ожидали, что будет непростая игра, но еще в первом тайме создали много моментов, чтобы чувствовать себя комфортно во втором тайме”.
“В тренировочном процессе я больше акцентирую внимание на командном взаимодействии, чем на индивидуальной игре. Это дает результат. Для меня не важно, кто отличается голом. У Ярмоленко были неплохие возможности в первом тайме он мог делать хет-трик. Его присутствие на футбольном поле придает нам уверенность в атаке. Вы видели его выход в игре против "Галатасарая". Он сделал результат. Каждый тренер Украины хочет иметь у себя в коллективе такого игрока”.
“Мы должны забивать больше голов. Мы понимали, что больше будем играть первым номером, поэтому Ярмоленко вышел в старте. Относительно гола Ваната – в конце каждой тренировки мы работаем над завершающей стадией атаки. Передача от Овчаренко, завершение Ваната – это всегда отрабатываем. Я хочу, чтобы все забивали. Даже Нещерет. Главное, чтобы команда забивала”, – рассказал тренер.
28 февраля столичный клуб посетит "Ворсклу".
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