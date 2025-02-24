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Ротань: Состояние поля не давало возможности играть в наш футбол. Никто не ожидал, что будут такие сильные морозы

Премьер-лига

Наставник горожан – о первой встрече чемпионата в 2025 году

Ротань: Состояние поля не давало возможности играть в наш футбол. Никто не ожидал, что будут такие сильные морозы

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в 18-м туре УПЛ.

“Побеждать всегда приятно. Пожалуй, был матч, который мы и ожидали, потому что погодные условия, состояние поля не давало нам возможности играть в наш привычный футбол. На первый план выходили характер, бойцовские качества.

Ребята боролись с погодными условиями – очень холодно. Мы готовились в хороших условиях в Турции, а когда сюда приехали, никто не ожидал, что будут такие сильные морозы и будет в этом плане дискомфортно”.

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“Я очень доволен ребятами, они выдержали и перевернули игру. Команда отреагировала на гол соперника и одержала победу в сложном матче.

Новички молодцы. Они, как и вся команда, отработали очень хорошо. Они интегрируются в команду. С каждой тренировкой, с каждой игрой они будут добавлять. Это качественные футболисты, потому мы довольны нашими покупками. Они помогут нам идти к нашей цели", – сказал Ротань.

1 марта "горожане" будут играть против "Шахтера".

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Источник:
YouTube-канал Олександрії
Опубликовал: Александр Симченко
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