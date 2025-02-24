Ротань: Состояние поля не давало возможности играть в наш футбол. Никто не ожидал, что будут такие сильные морозы

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в 18-м туре УПЛ.

“Побеждать всегда приятно. Пожалуй, был матч, который мы и ожидали, потому что погодные условия, состояние поля не давало нам возможности играть в наш привычный футбол. На первый план выходили характер, бойцовские качества.

Ребята боролись с погодными условиями – очень холодно. Мы готовились в хороших условиях в Турции, а когда сюда приехали, никто не ожидал, что будут такие сильные морозы и будет в этом плане дискомфортно”.