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Ротань: Состояние поля не давало возможности играть в наш футбол. Никто не ожидал, что будут такие сильные морозы
Наставник горожан – о первой встрече чемпионата в 2025 году
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в 18-м туре УПЛ.
“Побеждать всегда приятно. Пожалуй, был матч, который мы и ожидали, потому что погодные условия, состояние поля не давало нам возможности играть в наш привычный футбол. На первый план выходили характер, бойцовские качества.
Ребята боролись с погодными условиями – очень холодно. Мы готовились в хороших условиях в Турции, а когда сюда приехали, никто не ожидал, что будут такие сильные морозы и будет в этом плане дискомфортно”.
“Я очень доволен ребятами, они выдержали и перевернули игру. Команда отреагировала на гол соперника и одержала победу в сложном матче.
Новички молодцы. Они, как и вся команда, отработали очень хорошо. Они интегрируются в команду. С каждой тренировкой, с каждой игрой они будут добавлять. Это качественные футболисты, потому мы довольны нашими покупками. Они помогут нам идти к нашей цели", – сказал Ротань.
1 марта "горожане" будут играть против "Шахтера".
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