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Мирошниченко: Игра с Динамо могла сложиться иначе. Играли смело, где-то ошибались

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Футболист подвел итоги выезда в столицу

Мирошниченко: Игра с Динамо могла сложиться иначе. Играли смело, где-то ошибались

Фото: ФК Карпати Львів

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Защитник "Карпат" Денис Мирошниченко прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2).

“Игра могла сложиться иначе, но уже есть результат. Мы должны его принять, работать над ошибками и двигаться дальше. Я считаю, что мы играли смело, где-то ошибались, но с каждым матчем будем лучше".

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"Было несколько моментов, которые нам подсказали, и во втором тайме мы хотели их исправить. И у нас во втором тайме было где-то 2-3 возможности очень опасных, чтобы открыть счет. Все, кто у нас есть в команде, придают и позитив, и прочность. Поэтому должны двигаться дальше. Новички еще немного привыкнут”, – сказал Мирошниченко.

Денис провел на поле весь матч, а на 32-й минуте заработал желтую карточку.

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Денис Мирошниченко Карпаты (Львов)
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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