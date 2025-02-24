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Тымчик: Нам нужно двигаться от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, на каком месте будем
Футболист столичного клуба – об очередных 3 очках
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Защитник "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от победы над "Карпатами" (2:0).
"Конечно, приятно побеждать. Настраиваемся на победу в каждой игре, хотим радовать своих болельщиков. Идем шаг за шагом. Мы поздравили Николая с голом. Он вдохновил нас. После того как счет стал 1:0, мы создали еще много моментов и забили второй мяч.
Качество газона было просто супер. Даже при минусовой температуре оно было мягким и не сухим. Вы сами видели, что мяч ходил и было достаточно легко его контролировать. Что касается температуры, то мороз сильно не ощущался. Главное, что ветра не было”.
[Об изменении номера] “Я начинал под 18-м номером, также и в “Заре”, и в “Стали” играл под 18-м. Я еще Андриевскому, когда он ушел, сразу спросил, можно ли взять твой номер. Он сказал, что можно брать.
Нам нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, на каком месте будем. Мы готовимся в обычном режиме. Настраиваемся в каждой игре на победу”, – заявил футболист.
Тымчик сыграл 15-й матч в текущем первенстве.
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