Тымчик: Нам нужно двигаться от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, на каком месте будем

Защитник "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от победы над "Карпатами" (2:0).

"Конечно, приятно побеждать. Настраиваемся на победу в каждой игре, хотим радовать своих болельщиков. Идем шаг за шагом. Мы поздравили Николая с голом. Он вдохновил нас. После того как счет стал 1:0, мы создали еще много моментов и забили второй мяч.

Качество газона было просто супер. Даже при минусовой температуре оно было мягким и не сухим. Вы сами видели, что мяч ходил и было достаточно легко его контролировать. Что касается температуры, то мороз сильно не ощущался. Главное, что ветра не было”.