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Тымчик: Нам нужно двигаться от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, на каком месте будем

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Футболист столичного клуба – об очередных 3 очках

Тымчик: Нам нужно двигаться от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, на каком месте будем

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Защитник "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от победы над "Карпатами" (2:0).

"Конечно, приятно побеждать. Настраиваемся на победу в каждой игре, хотим радовать своих болельщиков. Идем шаг за шагом. Мы поздравили Николая с голом. Он вдохновил нас. После того как счет стал 1:0, мы создали еще много моментов и забили второй мяч.

Качество газона было просто супер. Даже при минусовой температуре оно было мягким и не сухим. Вы сами видели, что мяч ходил и было достаточно легко его контролировать. Что касается температуры, то мороз сильно не ощущался. Главное, что ветра не было”.

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[Об изменении номера] “Я начинал под 18-м номером, также и в “Заре”, и в “Стали” играл под 18-м. Я еще Андриевскому, когда он ушел, сразу спросил, можно ли взять твой номер. Он сказал, что можно брать.

Нам нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, на каком месте будем. Мы готовимся в обычном режиме. Настраиваемся в каждой игре на победу”, – заявил футболист.

Тымчик сыграл 15-й матч в текущем первенстве.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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