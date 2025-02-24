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Шищенко: Я удивлен, что у нас мало что получалось. Команда играла в последних матчах на сборах агрессивно, продуктивно
Волнение сказалось
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал домашнюю победу над "Ворсклой" (1:0).
“Очень тяжелая игра. Мы понимали, что "Ворскла" очень мощная команда, отлично работающая с мячом. Очень классные переходы из обороны в атаку, скоростные атаки.
"Ворскла" доставила проблемы, но уже проанализируем и будем делать выводы, как мы действовали и в обороне, и в атаке. Очень нужна была победа, поэтому очень важный матч и я доволен результатом. Не совсем игрой, а на эмоциях ничего не хочу говорить”.
“У нас ограниченное количество игроков. Травмированные ребята на следующей неделе будут работать в общей группе. Заболевшим ребятам хочу пожелать скорее поправиться, чтобы готовиться с командой.
Мы сборы начинали, атакующие действия не очень мощные были и пропускали много. Затем адаптировались к климатическим условиям, и к полям, добавляли и в игре, и в атакующих действиях. Мне очень понравилось, как команда играла в последних матчах на сборах, агрессивно, продуктивно. Я удивлен, что у нас мало что получалось. Думаю волнение тоже важно, до матча зашкаливало, потому и психологический момент тоже есть”, – заявил тренер.
Следующий поединок команда Сергея Шищенко проведет 28 февраля против "Полесья".
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