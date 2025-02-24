Шищенко: Я удивлен, что у нас мало что получалось. Команда играла в последних матчах на сборах агрессивно, продуктивно

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал домашнюю победу над "Ворсклой" (1:0).

“Очень тяжелая игра. Мы понимали, что "Ворскла" очень мощная команда, отлично работающая с мячом. Очень классные переходы из обороны в атаку, скоростные атаки.

"Ворскла" доставила проблемы, но уже проанализируем и будем делать выводы, как мы действовали и в обороне, и в атаке. Очень нужна была победа, поэтому очень важный матч и я доволен результатом. Не совсем игрой, а на эмоциях ничего не хочу говорить”.