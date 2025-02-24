Лупашко объяснил, из-за чего Карпаты пропустили первый гол от Динамо

Наставник "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Динамо".

“Мы пытались высоко прессинговать. Это не всегда было эффективно на 100%, но несколько раз принуждали Нещерета и центральных защитников выбивать мяч под давлением. "Динамо" чаще закрывало нас в позиционных атаках, но как только шла передача назад, мы играли агрессивно и поднимались выше. Мы говорили, что едем играть с "Динамо" именно так – в агрессивный футбол. Думаю, что в большинстве игрового времени мы это делали. Любой гол может повлиять на результат".

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“При первом пропущенном мяче Чачуа получил повреждение, его вынесли за поле, а в его зону прилетел мяч. Вроде мелочь, но из мелочей и складывается результат. Сыч и Краснопир? Они 100% принесут пользу команде. И не только они. Я доволен прогрессом всех новичков. У них еще много времени, чтобы стать сильнее. Мы пытались играть на мяче против "Динамо" на выезде. Были ошибки, но мне понравилась наша уверенность и наглость", – заявил наставник.

"Львы" проиграли третий раз в последних четырех турах.