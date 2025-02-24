Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко объяснил, из-за чего Карпаты пропустили первый гол от Динамо
Результат состоит из деталей
fckarpaty.org.ua
Наставник "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Динамо".
“Мы пытались высоко прессинговать. Это не всегда было эффективно на 100%, но несколько раз принуждали Нещерета и центральных защитников выбивать мяч под давлением. "Динамо" чаще закрывало нас в позиционных атаках, но как только шла передача назад, мы играли агрессивно и поднимались выше. Мы говорили, что едем играть с "Динамо" именно так – в агрессивный футбол. Думаю, что в большинстве игрового времени мы это делали. Любой гол может повлиять на результат".
“При первом пропущенном мяче Чачуа получил повреждение, его вынесли за поле, а в его зону прилетел мяч. Вроде мелочь, но из мелочей и складывается результат. Сыч и Краснопир? Они 100% принесут пользу команде. И не только они. Я доволен прогрессом всех новичков. У них еще много времени, чтобы стать сильнее. Мы пытались играть на мяче против "Динамо" на выезде. Были ошибки, но мне понравилась наша уверенность и наглость", – заявил наставник.
"Львы" проиграли третий раз в последних четырех турах.
Популярное сейчас
- "Приятно видеть тебя снова, чемпион". Роналду выложил совместное фото с Усиком
- УПЛ. Динамо - Карпаты 2:0. Киевляне банально сильнее
- УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру
- "Никуда оно не денется", - Сабо назвал команду, которая заберет чемпионство в УПЛ
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- УПЛ. Оболонь - Ворскла 1:0. Все решил гол с пенальти