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"Владик Криша дал": Милевский – о юбилейном голе Ваната в УПЛ

Премьер-лига

Экс-нападающий оценил атаку в исполнении коллеги по позиции

"Владик Криша дал": Милевский – о юбилейном голе Ваната в УПЛ

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Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский прокомментировал гол Владислава Ваната в матче 18-го тура УПЛ против "Карпат" (2:0).

"Вот он, Влад, е-майо, проснулся. Моментик. Опа. Криш. И с правой туда, Владик. Красова. Оп. В дальний, блин. Ого-го. Владик Криша дал”, – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

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Владислав забил в текущем чемпионате 11-й гол в 16 встречах. Всего в его активе 19 результативных действий в 31 поединке во всех соревнованиях. В Премьер-лиге Ванат отмечался 40 раз. Для этого ему понадобилось 86 игр.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Артем Мілевський
Опубликовал: Александр Симченко
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