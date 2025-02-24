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"Владик Криша дал": Милевский – о юбилейном голе Ваната в УПЛ
Экс-нападающий оценил атаку в исполнении коллеги по позиции
instagram.com/timi1010
Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский прокомментировал гол Владислава Ваната в матче 18-го тура УПЛ против "Карпат" (2:0).
"Вот он, Влад, е-майо, проснулся. Моментик. Опа. Криш. И с правой туда, Владик. Красова. Оп. В дальний, блин. Ого-го. Владик Криша дал”, – сказал Милевский в своем Telegram-канале.
Владислав забил в текущем чемпионате 11-й гол в 16 встречах. Всего в его активе 19 результативных действий в 31 поединке во всех соревнованиях. В Премьер-лиге Ванат отмечался 40 раз. Для этого ему понадобилось 86 игр.
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