Хавбек Динамо: Газон на стадионе шикарный, играть на нем было в кайф

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился впечатлениями от победы над "Карпатами" (2:0) в 18-м туре УПЛ.

- После зимнего перерыва обычно игры даются непросто. Как было на этот раз?

- Вы правы, после большого перерыва было не просто. Получилась тяжелая игра, но хорошо, что мы одержали победу. Ожидали, что "Карпаты" будут хорошо выходить из обороны и хорошо прессинговать. В первом тайме мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли их использовать. Во второй половине встречи сначала Коля Михайленко прекрасно реализовал свой момент, а затем Ванат. Повторюсь, мы ожидали и настраивались на то, что будет очень тяжелая игра, впрочем, сейчас все матчи у "Динамо" будут такие.

Это первый матч в чемпионате после зимних сборов, была большая пауза. Конечно, мы играли две официальные игры в Лиге Европы, но УПЛ - это немного другое.

- Одно из главных беспокойств перед матчем было связано с качеством газона, которое при морозной погоде могло быть не лучшим. Как вам было играть на этом поле?

- Если честно, газон шикарный. Спасибо работникам, агроному, всем, кто им занимался, за такой газон, потому что играть на таком поле в кайф. Это просто топ.

- В предыдущих матчах этого тура было достаточно много технических ошибок, которые приводили к голам. Вы не переживали, что могут быть проблемы, связанные с техническим браком, что в первом матче второй части сезона будет трудно работать с мячом?

- Нет, не переживали, потому что технический брак есть в каждом матче, поэтому такого волнения не было.

- В первом тайме не удавалось открыть счет, или гол в начале второго добавил сил, спокойствия, уверенности?

- Да, конечно. Если бы забили в первом тайме, было бы намного легче, но мы не забили. Как я уже говорил, Коля Михайленко здорово по-футзальному проткнул мяч и забил очень красивый гол. После него стало немного легче, и "Карпаты" начали больше открываться.

- Это был его первый гол за "Динамо". Команда как-то поздравила?

- Да, поздравили, как и всех в таком случае. Еще можем на базе устроить ему "коридорчик" (улыбается).

- В следующую пятницу у вас игра на выезде против "Ворсклы", чего ожидаете?

- Против "Ворсклы" всегда тяжело играть, особенно на выезде. Я не знаю, какой там будет газон, но обычно он у них не в очень хорошем состоянии, его состояние оставляет желать лучшего. И это один из факторов, который может повлиять на игру. Однако мы не будем уделять этому много внимания. Будем готовиться и отталкиваться от своей игры, - резюмировал Пихаленок.