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Шахтер - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Левый Берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Шахтер" примет "Левый Берег" в заключительном матче 18-го тура УПЛ. Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".

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Дончане находятся на 3-й строчке, имея в своем активе 33 пункта. "Аисты" с 16 очками располагаются на 14-м месте. В первом круге донецкий клуб одержал победу со счетом 1:0.

Поединок начнется в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 18-й тур. 24.02.2025
Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Левый Берег"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Шахтер - Левый Берег
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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