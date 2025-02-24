Шахтер - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" примет "Левый Берег" в заключительном матче 18-го тура УПЛ. Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".

Дончане находятся на 3-й строчке, имея в своем активе 33 пункта. "Аисты" с 16 очками располагаются на 14-м месте. В первом круге донецкий клуб одержал победу со счетом 1:0.

Поединок начнется в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 18-й тур. 24.02.2025

Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Левый Берег"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ