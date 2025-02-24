Лях после 0:1 от ЛНЗ: Возможно, на Рух повлияла ситуация с болезнью

Защитник "Руха" Ростислав Лях высказался относительно поражения команды от ЛНЗ (0:1) в 18-м туре УПЛ.

"Неприятно начинать год с поражения. Нам следует хорошо поработать и исправить те ошибки, которые команда допустила в матче с ЛНЗ. Нельзя выходить на игру с таким настроем, который был у нас - "Рух" плохо начал поединок. Во втором тайме команда стала действовать лучше, ребята, которые вышли на замену, усилили игру. В общем все мы разбегались, это было ощутимо, но этого оказалось недостаточно, чтобы получить очки.

Возможно, на команду повлияла ситуация с болезнью. Нам было трудно готовиться к этой игре. Также команда неделю тренировалась на искусственном покрытии, поэтому играть на натуральном газоне после этого было довольно непросто - мяч демонстрирует другую динамику, а ноги одновременно чувствуют смену покрытия.

Впрочем, если ты уже выходишь на поле, то надо отдавать все силы. К сожалению, мы этого не сделали, поэтому хочу извиниться перед болельщиками за этот результат. Надеюсь, каждый из нас приложит усилия, чтобы в следующем матче сыграть лучше и исправить свои ошибки. Нам следует проанализировать свою игру и сделать правильные выводы", - сказал Лях.