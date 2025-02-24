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"Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко

Премьер-лига
Обновлено

Президент "Динамо" объяснил сорванный трансфер хавбека в "Вулверхэмптон"

"Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал сорванный трансфер полузащитника команды Владимира Бражка в английский "Вулверхэмптон".

"Было предложение от "Вулверхэмптона", которое нас не удовлетворило. Мои нервы выдержали, и мы оставили его в команде. Я разговаривал с Бражко и объяснил ему, что он должен что-то сделать для "Динамо", чтобы мы могли его продать.

Мы продали Забарного и Миколенко, мы силой никого в команде не держим. Мы их воспитываем с детства, и они должны сделать что-то для команды. Он должен проявлять те добродетели, в которых будут заинтересованы команды высшего уровня. Надеюсь, у него все впереди".

Также владелец "бело-синих" подтвердил, что клуб продлит контракт с хавбеком.

"Он меня услышал, мы с ним разговариваем. У него 3 года контракта, а мы на следующей неделе еще продлим с ним контракт. И вы увидите, что он меня услышал. Это такой анонс, мы будем с ним продлевать контракт. И условия сделаем лучше, он будет играть, он наберет кондицию. Он много пропустил", - сказал Суркис в комментарии YouTube-каналу "Зверов Про футбол".

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
24.02.2025 в 11:05
Ніхто його не купить,це фантазії в інтернеті
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
24.02.2025 в 11:05
Ніхто його не купить,це фантазії в інтернеті
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MaximSK (Киев)
24.02.2025 в 10:40
Суркис сломает карьеру Бражко, мог играть в АПЛ в основе, который вряд ли теперь вылетит в Чемпионшип. А с Динамо будет играть в слабом ЧУ, и максимум попадать в групповой этап ЛЕ, будет только деградировать тут. Повторит судьбу Сидорчука в итоге, он так же передержал Ярмоленко с Цыганковым
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