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"Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко
Президент "Динамо" объяснил сорванный трансфер хавбека в "Вулверхэмптон"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал сорванный трансфер полузащитника команды Владимира Бражка в английский "Вулверхэмптон".
"Было предложение от "Вулверхэмптона", которое нас не удовлетворило. Мои нервы выдержали, и мы оставили его в команде. Я разговаривал с Бражко и объяснил ему, что он должен что-то сделать для "Динамо", чтобы мы могли его продать.
Мы продали Забарного и Миколенко, мы силой никого в команде не держим. Мы их воспитываем с детства, и они должны сделать что-то для команды. Он должен проявлять те добродетели, в которых будут заинтересованы команды высшего уровня. Надеюсь, у него все впереди".
Также владелец "бело-синих" подтвердил, что клуб продлит контракт с хавбеком.
"Он меня услышал, мы с ним разговариваем. У него 3 года контракта, а мы на следующей неделе еще продлим с ним контракт. И вы увидите, что он меня услышал. Это такой анонс, мы будем с ним продлевать контракт. И условия сделаем лучше, он будет играть, он наберет кондицию. Он много пропустил", - сказал Суркис в комментарии YouTube-каналу "Зверов Про футбол".
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