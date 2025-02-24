"Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал сорванный трансфер полузащитника команды Владимира Бражка в английский "Вулверхэмптон".

"Было предложение от "Вулверхэмптона", которое нас не удовлетворило. Мои нервы выдержали, и мы оставили его в команде. Я разговаривал с Бражко и объяснил ему, что он должен что-то сделать для "Динамо", чтобы мы могли его продать.

Мы продали Забарного и Миколенко, мы силой никого в команде не держим. Мы их воспитываем с детства, и они должны сделать что-то для команды. Он должен проявлять те добродетели, в которых будут заинтересованы команды высшего уровня. Надеюсь, у него все впереди".