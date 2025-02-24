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"С детства мечтал забивать за Динамо". Михайленко - о дебютном голе и победе над Карпатами

Премьер-лига

Хавбек киевлян поделился впечатлениями от победы в матче УПЛ

"С детства мечтал забивать за Динамо". Михайленко - о дебютном голе и победе над Карпатами

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко, который забил дебютный гол в матче УПЛ с "Карпатами" (2:0), поделился эмоциями от игры.

- Это была первая игра после зимнего перерыва, и, как правило, это всегда немного больше переживаний. Но мы готовились к этому матчу, играли так, как и договаривались. Считаю, у нас было достаточно моментов. Не все удалось реализовать, но хорошо, что все же забили два мяча и одержали победу.

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- Морозная погода не повлияла на качество игры?

- Надо отдать должное тем людям, которые готовили поле. Как для этого времени года, то газон действительно в хорошем состоянии. Приятно было играть в футбол, даже сейчас.

- Ты забил первый гол за "Динамо". Что чувствуешь?

- Очень счастлив, потому что я в "Динамо" с детства и всегда мечтал играть и забивать за родную команду. Самое главное, что мы одержали победу, и я помог команде победить.

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- В эпизоде с забитым мячом был отскок от соперника или пас от Ваната?

- Честно говоря, точно не увидел. Наверняка могу сказать, что Ванат оставил мяч, а сбивали его или нет - это уже второй вопрос. Я же увидел мяч перед собой и действовал так, чтобы быстрее пробить.

- А что можете сказать о голе Ваната?

- Я считаю его украшением матча. Мастерство на очень высоком уровне: как он убрал соперника и как пробил - это дорогого стоит, - сказал Михайленко.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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