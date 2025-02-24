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"Думаю, что пенальти не было". Крупский прокомментировал поражение от Оболони

Премьер-лига

Защитник "Ворсклы" - о поражении от "Оболони"

"Думаю, что пенальти не было". Крупский прокомментировал поражение от Оболони

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский проанализировал поражение от "Оболони" (0:1) в 18-м туре УПЛ.

— "Ворскла" провела два разных тайма. Почему не удалось показать содержательный футбол во второй половине встречи?

— Реализация моментов с нашей стороны была не на высоком уровне. Наш соперник свой шанс использовал, и, в итоге, победил. Считаю, что та команда, которая выиграла в борьбе и в единоборствах, та и победила. Полагаю, что мы играли хорошо, но результат сложился в пользу "Оболони".

— Все видели эмоции главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, которого в итоге удалили. Что там произошло?

— В одной из наших атак мяч вышел за пределы поля от футболиста "Оболони", и рефери должен был назначить угловой, но он указал на удар от ворот. Юрий Вильевич кричал об этом арбитру, но…Такие ошибки арбитра и приводят к таким последствиям.

— Важный эпизод в этой игре произошел на 53-й минуте, когда рефери назначил пенальти. Он был правильно назначен?

— Не знаю. Я потом спросил у Жени Павлюка, он ответил, что игры рукой не было. Мы посмотрим на видео еще раз этот эпизод. Думаю, что пенальти не было.

— Новички "Ворсклы" помогут команде в весенних матчах?

— Уверен, что помогут. Нужно чуть сыграться и все нормализуется.

— Зимой все следили за твоим переходом в "Металлист 1925". Эпопея – куда ты перейдешь в "Шахтер" или "Металлист 1925", была довольно любопытной. Она вымотала тебя?

— На пару дней, скажу правду, вымотала. Потом все решилось с моим переходом в харьковскую команду и стало легче. Тем более, что мы договорились, что весной я останусь в "Ворскле" и смогу помочь полтавской команде остаться в Премьер-лиге.

— "Ворскла" останется в элитном дивизионе?

— Останется, - резюмировал Крупский.

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Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) Илья Крупский
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
24.02.2025 в 11:08
Був не був пенальті,ви повинні виносити такі команди,як Оболонь.А так перша ліга,не вище.
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
24.02.2025 в 11:08
Був не був пенальті,ви повинні виносити такі команди,як Оболонь.А так перша ліга,не вище.
Ответить
1
0

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