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Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0
Киевляне одержали уверенную победу
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В чемпионате Украины продолжалась длинная зимняя пауза, но она не помешала чемпионскому темпу и амбициям "Динамо". В первом же после возобновления туре киевляне показали уверенную игру и добыли нужный результат.
2:0 над "Карпатами" сохранили для "Динамо" пятиочковый гандикап над "Александрией" и десятиочковый – над "Шахтером". Что будет дальше – посмотрим.
А пока смотрим фотоработы Алины Ерофеевой с матча 18-го тура УПЛ.
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