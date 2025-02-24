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Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0

Премьер-лига

Киевляне одержали уверенную победу

Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Украины продолжалась длинная зимняя пауза, но она не помешала чемпионскому темпу и амбициям "Динамо". В первом же после возобновления туре киевляне показали уверенную игру и добыли нужный результат.

2:0 над "Карпатами" сохранили для "Динамо" пятиочковый гандикап над "Александрией" и десятиочковый – над "Шахтером". Что будет дальше – посмотрим.

А пока смотрим фотоработы Алины Ерофеевой с матча 18-го тура УПЛ.

Фотогалерея

Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 1Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 2Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 3Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 4Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 5Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 6Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 7Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 8Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 9Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 10Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 1Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 2Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 3Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 4Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 5Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 6Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 7Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 8Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 9Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 10Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 1Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 2Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 3Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 4Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 7Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 5Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 6Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 8Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 9Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 10Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 1Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 2Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 3Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 4Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 7Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 8Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 9Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 10Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 5Зима – не помеха чемпионскому темпу. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Карпаты 2:0 - фото 6
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