Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо
Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Фото: ФК Динамо Київ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о панамском нападающем команды Эдуардо Герреро.
"Я искренний и объективный человек. Герреро в первую очередь нужно разобраться в себе. Ему дали шанс, а он им не воспользовался. Второй шанс – будет. Я так понимаю, что Шовковский даст ему второй шанс. Но третьего уже не будет.
"Заря" – это "Заря", другие клубы - это другие клубы. В "Динамо" нужно выходить и выполнять то, что нужно команде. А не будет так, что он доволен или недоволен, что его выпускают. Он должен на тренировке доказывать, что он лучше Ваната. Тогда к нему будет доверие от фанатов, от главного тренера", – сказал Суркис.
Ранее сообщалось, что Герреро изменил своей девушке в ее квартире. После чего, по ее словам, руководство киевского клуба оштрафовала форварда за репутационный ущерб.
Популярное сейчас
- "Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко
- Динамо победило Карпаты, Александрия не отстает, Ливерпуль справился с Ман Сити. Главные новости за 23 февраля
- "Владик Криша дал": Милевский – о юбилейном голе Ваната в УПЛ
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Молодая звезда может покинуть мадридский Реал
Комментарии 1