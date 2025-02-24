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"Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо

Премьер-лига

Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро

"Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о панамском нападающем команды Эдуардо Герреро.

"Я искренний и объективный человек. Герреро в первую очередь нужно разобраться в себе. Ему дали шанс, а он им не воспользовался. Второй шанс – будет. Я так понимаю, что Шовковский даст ему второй шанс. Но третьего уже не будет.

"Заря" – это "Заря", другие клубы - это другие клубы. В "Динамо" нужно выходить и выполнять то, что нужно команде. А не будет так, что он доволен или недоволен, что его выпускают. Он должен на тренировке доказывать, что он лучше Ваната. Тогда к нему будет доверие от фанатов, от главного тренера", – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Герреро изменил своей девушке в ее квартире. После чего, по ее словам, руководство киевского клуба оштрафовала форварда за репутационный ущерб.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.02.2025 в 11:53
та он не какой гоните
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
24.02.2025 в 11:53
та он не какой гоните
Ответить
1
0

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