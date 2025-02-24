"Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о панамском нападающем команды Эдуардо Герреро.

"Я искренний и объективный человек. Герреро в первую очередь нужно разобраться в себе. Ему дали шанс, а он им не воспользовался. Второй шанс – будет. Я так понимаю, что Шовковский даст ему второй шанс. Но третьего уже не будет.

"Заря" – это "Заря", другие клубы - это другие клубы. В "Динамо" нужно выходить и выполнять то, что нужно команде. А не будет так, что он доволен или недоволен, что его выпускают. Он должен на тренировке доказывать, что он лучше Ваната. Тогда к нему будет доверие от фанатов, от главного тренера", – сказал Суркис.