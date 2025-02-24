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"Приглашать легионеров для количества нам не нужно". Президент Динамо рассказал о стратегии клуба

Премьер-лига

"Динамо" делает ставку на воспитанников клуба

"Приглашать легионеров для количества нам не нужно". Президент Динамо рассказал о стратегии клуба

fcdynamo.com

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился, что сейчас клуб нацелен на развитие собственных игроков, а не на приглашение легионеров.

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"Сегодня я не хочу приглашать в киевское "Динамо" футболистов, которые закроют путь нашей молодежи, которую мы готовим. И даже игра с "Аталантой" для нашей молодежи это несчастный случай. Мы должны были их проходить, мы были 80 минут на голову выше, доминировали и были лучше.

И там много ребят, я не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Там много ребят, которые могут через год, а может раньше, играть в основном составе киевского "Динамо".

Потому приглашать легионеров для количества нам не нужно. Нам нужно развивать наш украинский футбол, чтобы ребята играли и за сборную, и в разных возрастных категориях.

И я понимаю, что вот то, что было предложение по Бражко, это пример того, что наши ребята будут востребованы на западном рынке", – заявил Суркис.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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