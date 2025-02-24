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"Нелегитимный гол". Судейский эксперт проанализировал арбитраж матча Александрия – Заря

Премьер-лига

Победу добыла команда Руслана Ротаня со счетом 2:1

"Нелегитимный гол". Судейский эксперт проанализировал арбитраж матча Александрия – Заря

Фото - ФК Олександрія / автор - невідомий

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Только-только возобновился после зимней паузы чемпионат Украины – и уже имеем поводы говорить о судейских ошибках, влияющих на ход игры. В матче 18-го тура "Александрия" - "Заря" арбитр в поле Максим Козыряцкий допустил ряд серьёзных ошибок, которые повлияли на результат матча и исказили ход поединка. Более подробно по запросу UA-Футбол о судейской работе рассказал судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

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- Только недавно председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль на встрече с руководителями команд УПЛ докладывала об улучшении качества арбитража ее подчиненными. Однако это не так. За красивыми словами – просто пустота, - берет слово Мирослав Иванович. - В этом матче Максим Козыряцкий оказался не на высоте, допустив череду грубых ошибок. На 47-й минуте при счете 1:1 александриец Филиппов забил свой второй мяч. Но этот гол нельзя было засчитывать. Почему? Игрок "Зари" Башич принял мяч, развернулся к своим воротам, видимо хотел отдать вратарю, но в этот момент Мишнев банально толкнул в спину соперника, подхватил круглого, промчался с ним, отдал пас на Филиппова и "Александрия" забила не легитимный гол.

Арбитр отстал от момента, видел единоборство со спины, поэтому и пропустил фол. Но где был арбитр VAR Романов? Ведь нарушение было настолько очевидным, что не заметить было его никак нельзя. Имеем обоюдную ошибку. Козыряцкий, может быть, не видел, а Романов не подсказал, и не исправил оплошность арбитра.

Также произошло два момента, связанных с назначением 11-метрового удара в ворота хозяев. На 66-й минуте Будковский упал после толчка в спину со стороны защитника, и тут было нарушение, - продолжает эксперт. - Но опять арбитр решил, что все в рамках правил, а VAR не вмешался. И на 68-й минуте Вакула получил предупреждение "якобы" за симуляцию. Он ворвался в штрафную, его слегка "технично" придержал Калюжный, после чего Вакула упал на газон. Да, может на пенальти легкая задержка и не тянет, но и симуляции тут не было.

Три момента против "Зари" испортили всю картину судейской работы. А на возмущения наставника луганцев Бартуловича мы увидели желтую карточку. В таких случаях наши арбитры – "на высоте", - резюмировал Ступар.

Добавим, что матч закончился победой "Александрии" со счетом 2:1.

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Комментарии
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vania63@meta.ua (Олександрія )
24.02.2025 в 12:51
ПАНЕ СТУПАРУ, ФУТБОЛ - ЦЕ СИЛОВИЙ ВИД СПОРТУ, ДЕ ПРИСУТНІ ПОШТОВХИ, ЦЕ НЕ БАЛЕТ. МИШНЬОВ - ТАКИЙ МАЛЕНЬКИЙ ГАРВЕЦЬ І БАШИЧ ПОРЯД З НИМ ВЕЛЕТЕНЬ.
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Комментарии 3
vania63@meta.ua (Олександрія )
24.02.2025 в 12:51
ПАНЕ СТУПАРУ, ФУТБОЛ - ЦЕ СИЛОВИЙ ВИД СПОРТУ, ДЕ ПРИСУТНІ ПОШТОВХИ, ЦЕ НЕ БАЛЕТ. МИШНЬОВ - ТАКИЙ МАЛЕНЬКИЙ ГАРВЕЦЬ І БАШИЧ ПОРЯД З НИМ ВЕЛЕТЕНЬ.
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vania63@meta.ua (Олександрія )
24.02.2025 в 12:52
ВИБАЧАЮСЬ ГРАВЕЦЬ..
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дедушка (Сумы)
24.02.2025 в 12:30
Все давно знают,что еще со времен Шарана эта команда дома работает с судьями.А еще ,если на варе Романов, то Заря в этих матчах будет засуджена.
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