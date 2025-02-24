"Нелегитимный гол". Судейский эксперт проанализировал арбитраж матча Александрия – Заря

Только-только возобновился после зимней паузы чемпионат Украины – и уже имеем поводы говорить о судейских ошибках, влияющих на ход игры. В матче 18-го тура "Александрия" - "Заря" арбитр в поле Максим Козыряцкий допустил ряд серьёзных ошибок, которые повлияли на результат матча и исказили ход поединка. Более подробно по запросу UA-Футбол о судейской работе рассказал судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/KRtDBhcPCk — Igor Semyon (@igor_semyon) February 24, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Только недавно председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль на встрече с руководителями команд УПЛ докладывала об улучшении качества арбитража ее подчиненными. Однако это не так. За красивыми словами – просто пустота, - берет слово Мирослав Иванович. - В этом матче Максим Козыряцкий оказался не на высоте, допустив череду грубых ошибок. На 47-й минуте при счете 1:1 александриец Филиппов забил свой второй мяч. Но этот гол нельзя было засчитывать. Почему? Игрок "Зари" Башич принял мяч, развернулся к своим воротам, видимо хотел отдать вратарю, но в этот момент Мишнев банально толкнул в спину соперника, подхватил круглого, промчался с ним, отдал пас на Филиппова и "Александрия" забила не легитимный гол.

Арбитр отстал от момента, видел единоборство со спины, поэтому и пропустил фол. Но где был арбитр VAR Романов? Ведь нарушение было настолько очевидным, что не заметить было его никак нельзя. Имеем обоюдную ошибку. Козыряцкий, может быть, не видел, а Романов не подсказал, и не исправил оплошность арбитра.

Также произошло два момента, связанных с назначением 11-метрового удара в ворота хозяев. На 66-й минуте Будковский упал после толчка в спину со стороны защитника, и тут было нарушение, - продолжает эксперт. - Но опять арбитр решил, что все в рамках правил, а VAR не вмешался. И на 68-й минуте Вакула получил предупреждение "якобы" за симуляцию. Он ворвался в штрафную, его слегка "технично" придержал Калюжный, после чего Вакула упал на газон. Да, может на пенальти легкая задержка и не тянет, но и симуляции тут не было.

Три момента против "Зари" испортили всю картину судейской работы. А на возмущения наставника луганцев Бартуловича мы увидели желтую карточку. В таких случаях наши арбитры – "на высоте", - резюмировал Ступар.

Добавим, что матч закончился победой "Александрии" со счетом 2:1.