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Дебютант Оболони: Только за два дня до матча узнал, что буду играть
Денис Марченко в своем первом матче в УПЛ сыграл на ноль
Фото: ФК Оболонь
18-летний голкипер "Оболони" Денис Марченко прокомментировал победу своей команды над "Ворсклой" (1:0) в 18 туре УПЛ.
- Поздравляю с победой и таким матчем. Для вас неожиданный выход, но вы очень достойно себя проявили. Расскажите о своих эмоциях, переживаниях.
- Спасибо, что поздравили. Конечно, я вышел, честно, не ожидал. Только узнал за два дня до начала матча, что я буду играть.
Честно переживал, но не сильно. Я был уверен в своих силах. Спасибо моим партнерам, что меня всегда поддерживали. И что так получилось, что мы победили. Это очень хорошо, это нам очень поможет.
- Сегодня достаточно активно Ворскла шла на ворота Оболони, атаковала. Какие моменты для вас были самые сложные?
- Не знаю, я так сильно не думал об этом. Были удары, но с ними справился хорошо, отбил. Не знаю, что сказать. Эмоции сейчас переполняют. Мы победили, дебютный матч.
- Сергей Шищенко имел с вами персональную беседу, чтобы снять несколько волнение ваше.
- Да, он говорил, чтобы я играл свою игру, как я играл на сборах. И все будет хорошо, и так получилось, что я играл как на сборах. Играл уверенно, я думаю.
И спасибо, что победили, спасибо партнерам. Суханову спасибо, что забил. Не знаю, что бы еще сказать. Пока еще надо немного отойти от игры.
- Знаете, что вы один из самых молодых голкиперов УПЛ, которые играли? Какие эмоции по этому поводу? Знали ли вообще?
- Нет, я об этом не знаю, об этом даже не думал. Мне это было неинтересно. Главное, что я вышел. Неважно когда, неважно сколько мне лет. Я готов был играть, и я думаю, это показал сегодня, - сказал Марченко.
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