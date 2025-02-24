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Дебютант Оболони: Только за два дня до матча узнал, что буду играть

Премьер-лига

Денис Марченко в своем первом матче в УПЛ сыграл на ноль

Дебютант Оболони: Только за два дня до матча узнал, что буду играть

Фото: ФК Оболонь

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18-летний голкипер "Оболони" Денис Марченко прокомментировал победу своей команды над "Ворсклой" (1:0) в 18 туре УПЛ.

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- Поздравляю с победой и таким матчем. Для вас неожиданный выход, но вы очень достойно себя проявили. Расскажите о своих эмоциях, переживаниях.

- Спасибо, что поздравили. Конечно, я вышел, честно, не ожидал. Только узнал за два дня до начала матча, что я буду играть.

Честно переживал, но не сильно. Я был уверен в своих силах. Спасибо моим партнерам, что меня всегда поддерживали. И что так получилось, что мы победили. Это очень хорошо, это нам очень поможет.

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- Сегодня достаточно активно Ворскла шла на ворота Оболони, атаковала. Какие моменты для вас были самые сложные?

- Не знаю, я так сильно не думал об этом. Были удары, но с ними справился хорошо, отбил. Не знаю, что сказать. Эмоции сейчас переполняют. Мы победили, дебютный матч.

- Сергей Шищенко имел с вами персональную беседу, чтобы снять несколько волнение ваше.

- Да, он говорил, чтобы я играл свою игру, как я играл на сборах. И все будет хорошо, и так получилось, что я играл как на сборах. Играл уверенно, я думаю.

И спасибо, что победили, спасибо партнерам. Суханову спасибо, что забил. Не знаю, что бы еще сказать. Пока еще надо немного отойти от игры.

- Знаете, что вы один из самых молодых голкиперов УПЛ, которые играли? Какие эмоции по этому поводу? Знали ли вообще?

- Нет, я об этом не знаю, об этом даже не думал. Мне это было неинтересно. Главное, что я вышел. Неважно когда, неважно сколько мне лет. Я готов был играть, и я думаю, это показал сегодня, - сказал Марченко.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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