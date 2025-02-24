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Известно, где юный хавбек ЛНЗ продолжит играть после сборов с первой командой

Премьер-лига

15-летний Мирослав Доник продолжит играть за команды академии

Известно, где юный хавбек ЛНЗ продолжит играть после сборов с первой командой

Фото: ФК ЛНЗ

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В зимнее трансферное окно черкасский ЛНЗ довольно неожиданно объявил о подписании контракта с юным 15-летним полузащитником Мирославом Доником, который является воспитанником местной академии.

Как сообщает Sport.ua, Мирослав пока не будет вовлекаться в тренировочный процесс первой команды "фиолетовых". Полузащитник продолжит играть за команды академии ЛНЗ на чемпионате ДЮФЛУ, где Роман Григорчук сможет следить за развитием футболиста.

Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт в карьере игрока.

Напомним, Доник провел зимние сборы с основное командой. Ранее Роман Григорчук отметил талант юного хавбека.

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ЛНЗ (Черкассы) Мирослав Доник
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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