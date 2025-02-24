Известно, где юный хавбек ЛНЗ продолжит играть после сборов с первой командой

В зимнее трансферное окно черкасский ЛНЗ довольно неожиданно объявил о подписании контракта с юным 15-летним полузащитником Мирославом Доником, который является воспитанником местной академии.

Как сообщает Sport.ua, Мирослав пока не будет вовлекаться в тренировочный процесс первой команды "фиолетовых". Полузащитник продолжит играть за команды академии ЛНЗ на чемпионате ДЮФЛУ, где Роман Григорчук сможет следить за развитием футболиста.

Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт в карьере игрока.

Напомним, Доник провел зимние сборы с основное командой. Ранее Роман Григорчук отметил талант юного хавбека.