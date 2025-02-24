Суркис: Вивчаренко не может уйти из Динамо бесплатно. Клуб должен получить деньги

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил подход клуба во время трансферных переговоров.

"У меня нет с ребятами никаких проблем. Все разговаривали на тему, что Вивчаренко уйдет бесплатно. Мы с ним на сборах сели, я разговаривал с его агентом. Он понимал, что не может футболист, который воспитывался в клубе киевского "Динамо" уйти, потому что он хочет уйти. Так не может быть.

Ребята должны чувствовать эту ответственность перед клубом прежде всего и перед болельщиками, которые за них болеют, и уйти цивилизованно. Клуб должен получить деньги, а футболист должен уйти в чемпионат, который ему нравится. Есть три составляющие: это клуб, который делает предложение, оно должно устраивать футболиста, наш клуб и клуб, который делает это предложение. Все", - подчеркнул Суркис.