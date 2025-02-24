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Суркис: Вивчаренко не может уйти из Динамо бесплатно. Клуб должен получить деньги

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Владелец "бело-синих" объяснил, почему футболист не может уйти из клуба бесплатно

Суркис: Вивчаренко не может уйти из Динамо бесплатно. Клуб должен получить деньги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил подход клуба во время трансферных переговоров.

"У меня нет с ребятами никаких проблем. Все разговаривали на тему, что Вивчаренко уйдет бесплатно. Мы с ним на сборах сели, я разговаривал с его агентом. Он понимал, что не может футболист, который воспитывался в клубе киевского "Динамо" уйти, потому что он хочет уйти. Так не может быть.

Ребята должны чувствовать эту ответственность перед клубом прежде всего и перед болельщиками, которые за них болеют, и уйти цивилизованно. Клуб должен получить деньги, а футболист должен уйти в чемпионат, который ему нравится. Есть три составляющие: это клуб, который делает предложение, оно должно устраивать футболиста, наш клуб и клуб, который делает это предложение. Все", - подчеркнул Суркис.

Ранее Игорь Суркис назвал условие, при котором продаст Владимира Бражко.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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