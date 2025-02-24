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Клуб УПЛ может усилиться игроком из Чемпионшипа
ЛНЗ проявляет интерес к игроку "Сандерленда"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ЛНЗ продолжает работу над усилением позиции вингера.
Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб проявляет предметный интерес к игроку "Сандерленда" Джевисону Беннетту. 20-летний футболист сборной Коста-Рики обычно играет слева. Однако, учитывая наличие Эйнела Соареша и потенциальную аренду Бенни Макуана, левша Беннетт может использоваться Романом Григорчуком справа.
В этом сезоне Беннетт сыграл за "Сандерленд" лишь один матч. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.
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