Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат лаконично ответил Артему Милевскому, который отреагировал на гол форварда в ворота "Карпат" (2:0) в матче 18-го тура УПЛ.

"Спасибо, Мастер", - кратко написал Ванат.

Напомним, что конфликт между Ванатом и Милевским возник после того, как форвард "Динамо" пошутил в адрес Милевского. Экс-игрок "бело-синих" воспринял это негативно и стал искать повод, чтобы подколоть молодого футболиста.