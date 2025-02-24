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Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат

Премьер-лига

Хватило двух слов

Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Динамо" Владислав Ванат лаконично ответил Артему Милевскому, который отреагировал на гол форварда в ворота "Карпат" (2:0) в матче 18-го тура УПЛ.

"Спасибо, Мастер", - кратко написал Ванат.

Напомним, что конфликт между Ванатом и Милевским возник после того, как форвард "Динамо" пошутил в адрес Милевского. Экс-игрок "бело-синих" воспринял это негативно и стал искать повод, чтобы подколоть молодого футболиста.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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