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Карпаты изменили место проведения домашнего поединка с ЛНЗ
Игра состоится не во Львове
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Львовские "Карпаты" проведут домашний матч 19-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ не во Львове, а в Житомире, сообщает пресс-служба "львов".
"Неблагоприятный температурный режим выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе "Украина", которые невозможно оперативно устранить. Скорее всего, решение этой проблемы потребует замены части газона стадиона, что невозможно в нынешних погодных условиях.
Учитывая это, ФК "Карпаты" приняли решение о переносе игры на ближайшую доступную арену - "Центральный городской стадион Полесье" в Житомире. Клуб осознает неудобства, которые создает это решение для болельщиков, но просит с пониманием отнестись к этой вынужденной меры", - говорится в заявлении львовского клуба.
Напомним, матч "Карпаты" - ЛНЗ состоится в пятницу, 28 февраля и начнется в 18:00.
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