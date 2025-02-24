Карпаты изменили место проведения домашнего поединка с ЛНЗ

Львовские "Карпаты" проведут домашний матч 19-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ не во Львове, а в Житомире, сообщает пресс-служба "львов".

"Неблагоприятный температурный режим выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе "Украина", которые невозможно оперативно устранить. Скорее всего, решение этой проблемы потребует замены части газона стадиона, что невозможно в нынешних погодных условиях.

Учитывая это, ФК "Карпаты" приняли решение о переносе игры на ближайшую доступную арену - "Центральный городской стадион Полесье" в Житомире. Клуб осознает неудобства, которые создает это решение для болельщиков, но просит с пониманием отнестись к этой вынужденной меры", - говорится в заявлении львовского клуба.