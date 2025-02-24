  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис рассказал, завидует ли он Шахтеру из-за дорогих трансферов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис рассказал, завидует ли он Шахтеру из-за дорогих трансферов

Премьер-лига

Президент "Динамо" также поделился подробностями ситуации с Витиньо

Суркис рассказал, завидует ли он Шахтеру из-за дорогих трансферов

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил свою позицию по поводу трансферов, а также разъяснил ситуацию с возможным возвращением Витиньо.

- Война, надеюсь, закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах, которые явно усилят команду. Надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в следующем сезоне.

Читайте такжеСуркис: Вивчаренко не может уйти из Динамо бесплатно. Клуб должен получить деньги

- Вы завидуете тому, что "Шахтер" подписывает дорогих футболистов?

- Не завидую, это их право. Они делают это на перспективу. У нас бразильский вектор не приживается.

У нас играл Витиньо, очень качественный футболист, вчера он забил два мяча, очень хорошо играл - я видел его матч. Нам никак не удалось уговорить его, чтобы он вернулся в Украину. Я ставил в пример бразильцев донецкого "Шахтера", но ни его отец, ни мать не дали согласие.

Он не хочет возвращаться, пока идет война. Но у него еще 2,5 года контракта с нашим клубом, он вернется, - сказал Суркис в эфире YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

Читайте также"Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко
По теме
yellow-arrow
"Мы поверили в себя". Харатин высказался о победу Вереса над Кривбассом
yellow-arrow
Карпаты изменили место проведения домашнего поединка с ЛНЗ
yellow-arrow
Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат
Игорь Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости