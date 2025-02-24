Суркис рассказал, завидует ли он Шахтеру из-за дорогих трансферов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил свою позицию по поводу трансферов, а также разъяснил ситуацию с возможным возвращением Витиньо.

- Война, надеюсь, закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах, которые явно усилят команду. Надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в следующем сезоне.

- Вы завидуете тому, что "Шахтер" подписывает дорогих футболистов?

- Не завидую, это их право. Они делают это на перспективу. У нас бразильский вектор не приживается.

У нас играл Витиньо, очень качественный футболист, вчера он забил два мяча, очень хорошо играл - я видел его матч. Нам никак не удалось уговорить его, чтобы он вернулся в Украину. Я ставил в пример бразильцев донецкого "Шахтера", но ни его отец, ни мать не дали согласие.

Он не хочет возвращаться, пока идет война. Но у него еще 2,5 года контракта с нашим клубом, он вернется, - сказал Суркис в эфире YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.