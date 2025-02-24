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"Мы поверили в себя". Харатин высказался о победу Вереса над Кривбассом
По его словам, первый гол в матче стал решающим
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился эмоциями после победы над "Кривбассом" (3:0) в 18-м туре УПЛ.
"Положительные эмоции. Очень важно начинать год с победы. Поздравляю с этим успехом команду, тренерский штаб и болельщиков.
Решающим, наверное, стал первый гол. Он добавил нам уверенности. Мы поверили в себя, поняли, что можем создавать и забивать. Второй гол - тоже был очень важным.
Первая игра года - это всегда ответственность. Все были полны желания проявить себя. Поэтому, важно было не перегореть. Быстро адаптироваться к полю и погоде, надежно сыграть перед собственными воротами. А уже потом - создавать опасность", - сказал Харатин.
Добавим, что в своем первом официальном матче за "Верес" Харатин забил дебютный гол, а болельщики клуба признали его лучшим игроком встречи с "Кривбассом".
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