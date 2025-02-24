"Мы поверили в себя". Харатин высказался о победу Вереса над Кривбассом

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился эмоциями после победы над "Кривбассом" (3:0) в 18-м туре УПЛ.

"Положительные эмоции. Очень важно начинать год с победы. Поздравляю с этим успехом команду, тренерский штаб и болельщиков.

Решающим, наверное, стал первый гол. Он добавил нам уверенности. Мы поверили в себя, поняли, что можем создавать и забивать. Второй гол - тоже был очень важным.

Первая игра года - это всегда ответственность. Все были полны желания проявить себя. Поэтому, важно было не перегореть. Быстро адаптироваться к полю и погоде, надежно сыграть перед собственными воротами. А уже потом - создавать опасность", - сказал Харатин.