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"Мы поверили в себя". Харатин высказался о победу Вереса над Кривбассом

Премьер-лига

По его словам, первый гол в матче стал решающим

"Мы поверили в себя". Харатин высказался о победу Вереса над Кривбассом

Фото: НК Верес

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Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился эмоциями после победы над "Кривбассом" (3:0) в 18-м туре УПЛ.

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"Положительные эмоции. Очень важно начинать год с победы. Поздравляю с этим успехом команду, тренерский штаб и болельщиков.

Решающим, наверное, стал первый гол. Он добавил нам уверенности. Мы поверили в себя, поняли, что можем создавать и забивать. Второй гол - тоже был очень важным.

Первая игра года - это всегда ответственность. Все были полны желания проявить себя. Поэтому, важно было не перегореть. Быстро адаптироваться к полю и погоде, надежно сыграть перед собственными воротами. А уже потом - создавать опасность", - сказал Харатин.

Добавим, что в своем первом официальном матче за "Верес" Харатин забил дебютный гол, а болельщики клуба признали его лучшим игроком встречи с "Кривбассом".

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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