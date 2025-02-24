Шахтер на пороге Лиги конференций: будет ли третий по рангу евротурнир - провалом для горняков

Пауза чемпионата Украины окончилась. Команды возвращаются в ритм регулярных еженедельных поединков для определения их окончательного места в турнирной таблице. Условно в ходе сезона клубы делятся на две половины: одна определяет, кто снизится в ранге и попадет в Первую лигу Украины – вторая может бороться за призовые места, которые в результате дарят возможность квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.

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Ну и конечно, чемпионский титул, придающий статус команде и укореняющий их след в истории украинского футбола. Действующим чемпионом Украины и вплоть до завершения чемпионата этого сезона является "Шахтер". В текущей кампании донецкий клуб занимает далеко не первую позицию, как привыкли все видеть в последние годы. Коллектив находится на третьей строчке. И по регламенту чемпионата третье место считается шансом на квалификационные раунды Лиги конференций.

Для попадания в квалификацию Лиги чемпионов по окончании всех туров следует занять первое место. На данный момент "Шахтер" отстает от постоянного прямого конкурента "Динамо", являющегося единоличным лидером, на 13 пунктов. От второго места "Александрии" – на 8 баллов. Единственное что, у донецкой команды две игры в запасе. В случае успеха в этих двух встречах клуб сможет приблизиться к другим призёрам и значительно улучшить свою ситуацию.

Однако отставания избежать не удастся: "Александрия" будет очень близко на расстоянии двух баллов, а киевский клуб до сих пор останется недостижимым – 7 очков преимущества. "Шахтер" даже в случае попадания на второе место останется в зоне квалификации Лиги конференцій (максимум – Лига Европы, если Кубок выиграет чемпион или сам "Шахтер"). Поэтому более вероятно, что при финишировании донецкий клуб на следующий сезон сможет надеяться на третий еврокубок по статусу. Но вопрос в следующем: будет ли он в результате провалом для горняков?

Последние результаты в еврокубках

К сожалению, донецкий "Шахтер" провел достаточно неуспешную кампанию в Лиге чемпионов этого сезона. 7 набранных баллов, что не позволило клубу продолжить путь в еврокубке дальше: при таком количестве очков команда заняла 27 место. Факт в том, что моментом на последний тур основного этапа, у "Шахтера" почти даже не было математических шансов на выход в стыковые поединки, учитывая финальную игру с дортмундским клубом.

Коллектив за 8 матчей одержал лишь две победы: "Янг Бойз", занявший последнее место в таблице, и "Брест". Хотя победу над французским клубом можно отметить, потому что тот выглядел довольно неплохо, особенно доставлял трудности грандам. Кроме победных результатов донецкая команда добилась ничьи в первом туре на выезде против "Болоньи". Жаль, что "Шахтер" фактически мог и побеждать в той игре: незабитый пенальти решил судьбу поединка.

Все остальные матчи окончились поражениями для украинского клуба. Без шансов проиграли "Аталанте" 0:3. В Лондоне отыграли неплохо, но также минимально уступили "Арсеналу" 0:1. Забили первыми против "Баварии", затем самостоятельно привезли моменты и окончательно уже были добиты во втором тайме - 1:5. Еще 1:3 в Дортмунде и самое неприятное поражение от "ПСВ".

Против нидерландцев "Шахтер" выглядел чудесно: организованная игра, быстрые контратаки, реализация собственных моментов. Донецкий клуб в ходе встречи уверенно вел в счете 2:0. На последних минутах все же позволили сопернику забить – дальше подверглись давлению трибун и запустили еще два. В результате очередное поражение 2:3 в, казалось бы, уже решенном поединке.

Чего ждать в Лиге конференций

Лига конференций – это третий по рангу и статусу еврокубковый турнир. Если учесть, что "Шахтер" принимал участие в Лиге чемпионов, который является первым по рангу турниром и самым престижным в Европе, то прогнозировать плохие результаты в Лиге конференций лучше не спешить.

Да, украинский клуб довольно не успешно провел основной этап ЛЧ в этом сезоне. В прошлых кампаниях также коллектив не мог отличиться яркими результатами, хотя в прошлом сезоне в группе еще старого формата удалось занять третье место, одержать в активе победу над "Барселоной" и пройти в плей-офф Лиги Европы. К сожалению, в следующем раунде "горняки" покинули еврокубок, проиграв "Марселю" по сумме двух матчей 3:5.

"Шахтер" имеет немалый опыт игры в еврокубках в целом. Многие тренеры европейских клубов не раз отмечали уровень донецкой команды на клубной международной арене. Несмотря на все кадровые проблемы, "горняки" выходят на поле, чтобы бороться за результат. Это радует и поражает болельщиков, потому что даже в таких условиях клуб дает результат и до сих пор заставляет некоторых соперников волноваться перед очными встречами.

В команду понемногу вернулись некоторые легионеры, значительно улучшающие уровень и качество игры. Такие игроки всегда проявляют себя лучше, особенно в еврокубках, где можно себя показать. В Лиге конференций "Шахтер" явно будет иметь статус команды высшего ранга перед другими. Конечно, важно не "поймать звезду", а так же выходить с правильным настроением на игру и соперника.

Учитывая уровень команд, с которыми донецкому клубу приходилось играть в этом сезоне и в прошлом, сильных проблем "горняки" в Лиге конференций иметь не должны. В результате можно прогнозировать, что команда должна пройти успешный основной этап и выйти в плей-офф турнира, возможно, даже с ТОП-8, избежав стыковых матчей.

Но следует учесть, что в Лигу конференций могут попадать и такие же команды уровня Лиги чемпионов или Лиги Европы по сложившимся обстоятельствам в собственных чемпионатах. Яркий пример: лондонский "Челси", значительно превышающий по уровню и классу игроков своих соперников. Для "Шахтера" это может стать хорошим вызовом, тем более, что опыт игры против таких опоннентов команда имеет.

Удар по бюджету

"Шахтер" среди многих украинских клубов всегда отличался замечательной финансовой политикой. Известно, что в еврокубках "горняки" могли засветить своих сильных игроков и обратить внимание на них статусных европейских клубов. В дальнейшем это позволяло "Шахтеру" проводить успешную кампанию на трансферном рынке путем продажи этих игроков на выгодных условиях.

В Лиге конференций засветить игроков тоже удастся, но не секрет, что финансовая составляющая данного турнира существенно отличается от престижной Лиги чемпионов. К сожалению, донецкий клуб даже в случае победы в турнире не сможет заработать

столько денег, сколько они получили бы с группового этапа ЛЧ.

И даже сейчас, когда уровень украинского футбола упал, и когда Украина стремительно теряет свои позиции в Таблице коэффициентов, со спортивной точки зрения и составляющей Лига конференций является довольно неплохим вариантом для украинского клуба и страны. "Горняки" в случае успешных результатов смогут приносить абсолютно нелишние баллы в рейтинг. Но для политики "Шахтера" по их плановым заработкам и финансовому положению переход к третьему по значению турниру еврокубков – это болезненный удар.

Без сомнений "горняки" будут бороться за золотые медали УПЛ до последнего тура. У "Шахтера" есть еще игры в запасе, в которых свои шансы вероятно использует. Даже в случае, что киевский "Динамо" догнать не получится, донецкий клуб намерен окончательно закрепиться в ТОП-3 и гарантировать себе Лигу конференций. На следующий сезон у команды будет время подготовиться, оформить возможные усиления и успешно начать сезон. Так что на "Шахтер" в следующей еврокубковой кампании будет интересно посмотреть.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine