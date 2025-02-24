УПЛ. Шахтер - Левый Берег 1:0. Бразильцы не смогут - Швед поможет

На "Арене Львов" донецкий "Шахтер" в заключительном матче 18-го тура УПЛ принимал киевский "Левый Берег". Это было противостояние команд разного класса, но игра первого круга продемонстрировала, что киевляне могут навязать борьбу фавориту.

У "горняков" было существенное преимущество в игровом тонусе, ведь они в конце января сыграли два матча Лиги чемпионов. "Левый Берег" на сборах сыграл семь контрольных матчей: четыре победы, две ничьи и поражение. Сегодня Марино Пушич с первых минут новичков не выпускал. В заявку на игру не попал Георгий Судаков. Виталий Первак в стартовом составе выпустил опытного хавбека Дмитрия Шастала, который зимой присоединился к команде.

Хозяева прогнозируемо взяли мяч под собственный контроль, но первый опасный момент создали киевляне. После передачи Сухоручко из выгодной позиции в стойку пробил Синица. Подопечные Пушича существенно активизировались ближе к середине первого тайма. Сначала удар Траоре парировал Механив, а в следующей атаке из-за пределов штрафной мимо ворот пробил Бондаренко. Стоит отдать должное гостям, которые не только отбивались, но и пытались создавать моменты.

Хорошую возможность открыть счет на 28-й минуте упустил Кевин, который пробил мимо дальней девятки. Хозяева поля держали мяч в центре поля, но не могли довести атаки до логического завершения. На перерыв команды ушли без голов. Стоит отметить очень неплохую игру киевлян. Их контратаки создавали существенные проблемы "горнякам", которые ничем не впечатлили.

На второй тайм "горняки" выходили с желанием как можно быстрее забить. Безусловно, ответственность за результат давила на футболистов "Шахтера", но если не набирать очки сейчас, то на что можно рассчитывать? С каждой минутой игровое преимущество хозяев росло, но до голевых моментов дело не доходило. Слишком прогнозируемо играли "горняки" в заключительной трети поля.

На 61-й минуте довольно сумбурно, но "Шахтеру" удалось открыть счет. Траоре выиграл верховую борьбу у Шаповала, а Швед спокойно переправил мяч в сетку - 1:0. Этот пропущенный мяч надломил гостей, а игроки донецкой команды продолжали атаковать. Оставил свою команду в игре Механив, который в блестящем стиле парировал удар Элиаса. На 74-й минуте буквально за несколько секунд после розыгрыша углового Матвиенко и Элиас попали в штангу. Очень повезло киевлянам.

Таким образом, "Шахтер" имеет в своем активе 36-ть очков и остается на третьем месте, а "Левый Берег" - четырнадцатый.

УПЛ. 18-й тур

"Шахтер" - "Левый Берег" 1:0

Голы: Швед (61)

"Шахтер": Ризнык - Тобиас (Конопля, 70), Бондар, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике, 46) - Крыськив, Бондаренко, Педриньо (Назарина, 46) - Швед, Траоре, Кевин

"Левый Берег": Механив - Сидней, Шаповал, Семенов, Астахов - И. Когут (Приходько, 83), М. Когут (Галас, 83), Синица (Ризнык, 83), Дедух, Шастал - Сухоручко