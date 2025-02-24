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УПЛ. Шахтер - Левый Берег 1:0. Бразильцы не смогут - Швед поможет

Премьер-лига

Последняя игра тура

УПЛ. Шахтер - Левый Берег 1:0. Бразильцы не смогут - Швед поможет

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На "Арене Львов" донецкий "Шахтер" в заключительном матче 18-го тура УПЛ принимал киевский "Левый Берег". Это было противостояние команд разного класса, но игра первого круга продемонстрировала, что киевляне могут навязать борьбу фавориту.

У "горняков" было существенное преимущество в игровом тонусе, ведь они в конце января сыграли два матча Лиги чемпионов. "Левый Берег" на сборах сыграл семь контрольных матчей: четыре победы, две ничьи и поражение. Сегодня Марино Пушич с первых минут новичков не выпускал. В заявку на игру не попал Георгий Судаков. Виталий Первак в стартовом составе выпустил опытного хавбека Дмитрия Шастала, который зимой присоединился к команде.

Хозяева прогнозируемо взяли мяч под собственный контроль, но первый опасный момент создали киевляне. После передачи Сухоручко из выгодной позиции в стойку пробил Синица. Подопечные Пушича существенно активизировались ближе к середине первого тайма. Сначала удар Траоре парировал Механив, а в следующей атаке из-за пределов штрафной мимо ворот пробил Бондаренко. Стоит отдать должное гостям, которые не только отбивались, но и пытались создавать моменты.

УПЛ. Шахтер - Левый Берег 1:0. Бразильцы не смогут - Швед поможет - изображение 1

Хорошую возможность открыть счет на 28-й минуте упустил Кевин, который пробил мимо дальней девятки. Хозяева поля держали мяч в центре поля, но не могли довести атаки до логического завершения. На перерыв команды ушли без голов. Стоит отметить очень неплохую игру киевлян. Их контратаки создавали существенные проблемы "горнякам", которые ничем не впечатлили.

На второй тайм "горняки" выходили с желанием как можно быстрее забить. Безусловно, ответственность за результат давила на футболистов "Шахтера", но если не набирать очки сейчас, то на что можно рассчитывать? С каждой минутой игровое преимущество хозяев росло, но до голевых моментов дело не доходило. Слишком прогнозируемо играли "горняки" в заключительной трети поля.

УПЛ. Шахтер - Левый Берег 1:0. Бразильцы не смогут - Швед поможет - изображение 2

На 61-й минуте довольно сумбурно, но "Шахтеру" удалось открыть счет. Траоре выиграл верховую борьбу у Шаповала, а Швед спокойно переправил мяч в сетку - 1:0. Этот пропущенный мяч надломил гостей, а игроки донецкой команды продолжали атаковать. Оставил свою команду в игре Механив, который в блестящем стиле парировал удар Элиаса. На 74-й минуте буквально за несколько секунд после розыгрыша углового Матвиенко и Элиас попали в штангу. Очень повезло киевлянам.

Таким образом, "Шахтер" имеет в своем активе 36-ть очков и остается на третьем месте, а "Левый Берег" - четырнадцатый.

УПЛ. 18-й тур

"Шахтер" - "Левый Берег" 1:0

Голы: Швед (61)

"Шахтер": Ризнык - Тобиас (Конопля, 70), Бондар, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике, 46) - Крыськив, Бондаренко, Педриньо (Назарина, 46) - Швед, Траоре, Кевин

"Левый Берег": Механив - Сидней, Шаповал, Семенов, Астахов - И. Когут (Приходько, 83), М. Когут (Галас, 83), Синица (Ризнык, 83), Дедух, Шастал - Сухоручко

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1 голосов
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
24.02.2025 в 20:32
Ледве не всрався " радной Шахтьор"...
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Комментарии 28
Algrab (Костопiль)
24.02.2025 в 20:32
Ледве не всрався " радной Шахтьор"...
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2
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:33
На Лівому Березі
Ответить
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andrey B
24.02.2025 в 20:35
слюни подбери ......
 
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andrey B
24.02.2025 в 20:34
не зарекайся и купи себе рулон бумаги.пригодится лопух дырявый
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0
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:19
Просто смішно зі шахтарських зомбі Накупити на мільйони бразильців, неандертальців і ще ще Бог зна кого і ледве вимучувати перемоги над незрозуміло ким, а потім з піною в роті вітати один одного з перемогою?. Ви що , сліпі, не бачите, яка уйня твориться в вашому клубі? Але винен Бондаренко, Судаков, Бондар, Матвієнко, всі українці ,але не іноземці від тренера, директора, гравців...
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Василь з конопель (Амстердам )
24.02.2025 в 20:25
Ти ще скажи , що Ахметов винний ?
Ответить
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:27
Ну да ним давно цугундер плаче
 
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fanatSD (донецк)
24.02.2025 в 20:27
как и за твоими суркисами
sticker
 
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fanatSD (донецк)
24.02.2025 в 20:26
ты случайно не киевский харьковчанин?давно этого долб....ба тут не было?твоё .....динамо лучше лопух дырявый?никто не винит судакова,а бондаренко-тупая балерина способная хорошо играть назад и поперёк поля только на чистых мячах.
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:33
Бль, крот сліпий, у вас всі , хто аргументовано критикує Шахту - всі "діряві, дінамовци і т.д.". Я так зрозумів, що фани Шахти тоді нічим не відрізняються від дебільних оленів- барсодрочерів на кшталт Шарлотки, Барсел@ха, Шизоїда монреальського . Тобі що, подобається нині гра Шахти, її місце, її тренер? Все в Шахті добре? І Динамо тут абсолютно ні до чого. Там своя уйня повна, але вони лідирують попри те , що в них грошей особо немає завдяки пройдисвіту Уркісу
 
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Василь з конопель (Амстердам )
24.02.2025 в 20:12
Коли падли почнете розмовляти українською мовою. Чекає москалів з путлєром?
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Василь з конопель (Амстердам )
24.02.2025 в 20:20
Вибачаюсь забув, що деяки з них в Донецьку сидять і їм не можна українською розмовляти.
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:09
Головне, що потужно
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aleks68
24.02.2025 в 20:06
хорошо что победили.судья карточек надавал не по делу.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2025 в 20:09
кевину - левая жк, а пернатому - жк вместо кк
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0
5
La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:13
Ну так і є, судді винні, а Пушич - красавчик, зумів перемогти сильного супротивника
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aleks68
24.02.2025 в 20:15
ещё раз иди .....
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2025 в 19:58
с победой! швед - лучший сегодня. хорош был энрике. не повезло 2 раза элиасу. подлива сегодня активнее, НО в атаке и против аутсайдера, а в отборе, как всегда, днище! снова в старте был невиДимка крыськив... кеша пытался феерить, но эффективности это не давало
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2
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:12
С пабєдой. Вимучена перемога над аутсайдером, ціна складу якого в тисячі дешевше ніж у Шахти .
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2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2025 в 20:13
поласкала и проходи мимо, овца
 
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aleks68
24.02.2025 в 20:14
ходить умеешь вот и иди ......
 
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:14
Підар, йди підтерись. Як там Бондаренко?
 
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aleks68
24.02.2025 в 20:19
пи...р это ты.пойди подмойся.и гоняй лысого на своё динамо.чмо дырявое
 
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La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:24
Алєкс( це хоч не ти цей дебілоїд шарлатанський трампіст?). Відкрий очі і зніми окуляри, якщо я критикую Шахту, це не означає, що я за Динамо, там також уйня повна діється, але наразі з такими фінансами і гравцями чомусь Шахта третя?. Так що сам гоняй свого лисого поки не прозрієш
 
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aleks68
24.02.2025 в 20:30
дебилоид это ты.дегенерат с рождения.погавкал?полегчало?прозревшее чмо
 
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avatar
alex 66 (Кременчук)
24.02.2025 в 19:57
Я не розумію, хіба з такою грою ШД можно на щось претендувати в УПЛ. Креативу- 0. Жах
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4
1
La Scala (Milano)
24.02.2025 в 20:26
Так я отож. Але зубожілі кроти цього не розуміють. Хочеться відкрити їм очі, але що з сліпих кротів взяти?
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aleks68
24.02.2025 в 20:31
ещё раз иди на.....
 
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