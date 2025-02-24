"Чувствуем вину ", - игрок Кривбасса извинился за матч с Вересом

Футболист "Кривбасса" Максим Лунев поделился впечатлениями от матча 18-го тура с "Вересом" (0:3.)

– Максим, как оценишь матч?

– Чувствуем вину перед нашими болельщиками. Обязательно проведем работу над ошибками, проанализируем случившееся и сделаем выводы, чтобы такого больше не повторялось.

– "Кривбасс" создал больше опасных моментов, но уступил. Постоянно чего-то не хватало. Что именно, как считаешь?

– Это футбол. Не хватило реализации. Постараемся в следующих матчах забивать максимум своих моментов и доводить атаки до логического завершения.

– Несколько слов для болельщиков.

– Будем стараться исправляться и побеждать в ближайших матчах. Будем делать все для этого.