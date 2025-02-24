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"Чувствуем вину ", - игрок Кривбасса извинился за матч с Вересом

Премьер-лига
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Кривбасс разгромно проиграл Вересу

"Чувствуем вину ", - игрок Кривбасса извинился за матч с Вересом

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Футболист "Кривбасса" Максим Лунев поделился впечатлениями от матча 18-го тура с "Вересом" (0:3.)

– Максим, как оценишь матч?

– Чувствуем вину перед нашими болельщиками. Обязательно проведем работу над ошибками, проанализируем случившееся и сделаем выводы, чтобы такого больше не повторялось.

– "Кривбасс" создал больше опасных моментов, но уступил. Постоянно чего-то не хватало. Что именно, как считаешь?

– Это футбол. Не хватило реализации. Постараемся в следующих матчах забивать максимум своих моментов и доводить атаки до логического завершения.

– Несколько слов для болельщиков.

– Будем стараться исправляться и побеждать в ближайших матчах. Будем делать все для этого.

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Максим Лунев
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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