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"Чувствуем вину ", - игрок Кривбасса извинился за матч с Вересом
Кривбасс разгромно проиграл Вересу
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Футболист "Кривбасса" Максим Лунев поделился впечатлениями от
– Максим, как оценишь матч?
– Чувствуем вину перед нашими болельщиками. Обязательно проведем работу над ошибками, проанализируем случившееся и сделаем выводы, чтобы такого больше не повторялось.
– "Кривбасс" создал больше опасных моментов, но уступил. Постоянно чего-то не хватало. Что именно, как считаешь?
– Это футбол. Не хватило реализации. Постараемся в следующих матчах забивать максимум своих моментов и доводить атаки до логического завершения.
– Несколько слов для болельщиков.
– Будем стараться исправляться и побеждать в ближайших матчах. Будем делать все для этого.
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