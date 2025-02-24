Вантух - о своем голе: Порчу настроение только "своим" командам

В 18 туре УПЛ " Заря " вышла вперед в матче с "Александрией" после удара Романа Вантуха, но затем пропустили дважды от Александра Филипова и проиграла 1:2.

Защитник луганчан Роман Вантух рассказал, что помешало гостям удержать победный счет.

– Это уже был мой второй гол, забитый в составе "Зари". Впервые отличился в поединке со "Львовом" – воспитанником которого я являюсь, а вчера заставил капитулировать вратаря "Александрии", за которую в свое время выступал. Как видите, порчу настроение только "своим" командам.

– Но даже твоего точного удара "Заре" не хватило для завоевания хотя бы одного очка. Почему так получилось?

– Прежде всего, виноваты сами, потому что не имели права пропускать перед самым перерывом. Убежден, если бы второй тайм начался при счете – 1:0 в нашу пользу, то была бы совсем другая игра. Более того, не хватало концентрации и сразу после перерыва, когда хозяева забили второй раз. И самое обидное, что игра в Александрии нам давалась. Все же, как по мне "Заря" заслуживала лучшей судьбы.

– После финального свистка рулевой "Зари" Младен Бартулович был недоволен судейством, в частности, не назначенным в ворота "горожан" пенальти, когда сфолили на Владиславе Вакуле.

– На мой взгляд, нарушение правил в штрафной площадке на Филиппу Будковском было еще более очевидным, но судейский свисток снова молчал. Не может удивлять и то, что в Александрии работала система VAR, но рефери не воспользовался возможностью пересмотреть хотя бы один из спорных моментов. И это не впервые такое случается в поединках с участием луганчан. Но, как бы там ни было, в первую очередь должны упрекать себя. Впереди работа над ошибками и очень хочется, чтобы в следующем матче – с "Рухом" обошлось без досадных срывов.