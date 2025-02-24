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Чемпион против аутсайдера. Стартовые составы команд на матч Шахтер - Левый Берег
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Календарь 18-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Педриньо, Швед, Кевин, Траоре.
Запасные: Фесюн, Арройо, Педро Энрике, Грам, Конопля, Фарина, Эгиналду, Глущенко, Цуканов, Назарина, Невертон, Кауа Элиас
"Левый Берег": Механив, Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней, Дедух, Когут М., Когут И., Синица, Шастал, Сухоручко
Запасные: Сташкив, Караващенко, Соколов, Банада, Косовский, Приходько, Диего, Войцеховский, Галас, Ризнык, Кобзар
Напомним, что UA-Футбол проведет
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