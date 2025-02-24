Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух выходит из эпидемии гриппа и ждет киргиза
Улучшение в лазарете львовян
fcrukh.com
Лазарет львовского "
Как сообщает Sport.ua, все остальные игроки завтра начнут непосредственную подготовку к поединку 19-го тура УПЛ с "Зарей", который состоится 2 марта.
Также отмечается, что в матче с луганчанами состоится дебют 21-летнего гамбийского нападающего Бабукара Фаала, который 23 февраля подписал контракт с львовянами до 30 июня 2027 года.
Еще один потенциальный новичок-легионер, киргиз Бекназ Алмазбеков, должен появиться в расположении "Руха" 25 февраля.
Напомним, что в активе подопечных Виталия Пономарева 23 очка и они занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат
- "Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо
- Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Пеп Гвардиола прокомментировал матч против Ливерпуля