Рух выходит из эпидемии гриппа и ждет киргиза

Лазарет львовского " Руха " почти опустел. Из 12 футболистов, которые переболели гриппом, в строй не вернулся только Олег Горин.

Как сообщает Sport.ua, все остальные игроки завтра начнут непосредственную подготовку к поединку 19-го тура УПЛ с "Зарей", который состоится 2 марта.

Также отмечается, что в матче с луганчанами состоится дебют 21-летнего гамбийского нападающего Бабукара Фаала, который 23 февраля подписал контракт с львовянами до 30 июня 2027 года.

Еще один потенциальный новичок-легионер, киргиз Бекназ Алмазбеков, должен появиться в расположении "Руха" 25 февраля.

Напомним, что в активе подопечных Виталия Пономарева 23 очка и они занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ.