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Обошел Ващука. Ярмоленко вошел в топ-3 игроков Динамо по количеству матчей в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Впереди - Шовковский и Гусев

Обошел Ващука. Ярмоленко вошел в топ-3 игроков Динамо по количеству матчей в УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Матч с "Карпатами" (2:0) стал 255-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины. Таким образом, Андрей обошел Владислава Ващука и вышел на третью строчку гвардейцев "Динамо", уступая только Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.

В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с "Ворсклой" (2:1).

81 раз задействовал его в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 21 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 –Александр Хацкевич.

Интересно, что Виталий Буяльский провел 229-й матч за киевлян в элитном дивизионе и, обойдя Андрея Несмачного, занимает теперь 7-е место в списке гвардейцев бело-синих.

Обошел Ващука. Ярмоленко вошел в топ-3 игроков Динамо по количеству матчей в УПЛ - изображение 1
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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.02.2025 в 19:50
Сподіваємося, що Гусев "дасть" себе обійти Якщо травми Андрію не завадять! Бо наразі виглядає, що Ярмоленко найбільш кваліфікований футболіст Динамо... Правда на весь матч його вже не вистачає. Але він буде просто ходити по галявині і його все одно будуть вартувати пару суперників Бо то ЯРМОЛА!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
24.02.2025 в 19:50
Сподіваємося, що Гусев "дасть" себе обійти Якщо травми Андрію не завадять! Бо наразі виглядає, що Ярмоленко найбільш кваліфікований футболіст Динамо... Правда на весь матч його вже не вистачає. Але він буде просто ходити по галявині і його все одно будуть вартувати пару суперників Бо то ЯРМОЛА!
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1
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