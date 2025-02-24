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Обошел Ващука. Ярмоленко вошел в топ-3 игроков Динамо по количеству матчей в УПЛ
Впереди - Шовковский и Гусев
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Матч с "Карпатами" (2:0) стал 255-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины. Таким образом, Андрей обошел Владислава Ващука и вышел на третью строчку гвардейцев "
В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с "Ворсклой" (2:1).
81 раз задействовал его в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 21 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 –Александр Хацкевич.
Интересно, что Виталий Буяльский провел 229-й матч за киевлян в элитном дивизионе и, обойдя Андрея Несмачного, занимает теперь 7-е место в списке гвардейцев бело-синих.
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