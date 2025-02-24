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Испугался взрывов. В ЛНЗ рассказали, почему расстались с легионером

Премьер-лига
Обновлено

На счету Матея Ангелова только один матч за ЛНЗ

Испугался взрывов. В ЛНЗ рассказали, почему расстались с легионером

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Стало известно, почему уже бывший полузащитник ЛНЗ Матей Ангелов покинул команду.

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Как заявил генеральный директор клуба Андрей Колесник, футболист попросил отпустить его из-за войны в Украине.

По словам функционера, македонец испугался, услышав первые взрывы в Черкассах и попросил руководство черкасского клуба досрочно завершить его арендное соглашение. Клуб пошел навстречу легионеру, расторгнув контракт.

Напомним, что аренда игрока была рассчитана до лета, но Ангелов покинул ЛНЗ в январе. В его активе был всего один матч за черкасскую команду.

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ЛНЗ (Черкассы) Матей Ангелов
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Опубликовал: Михаил Черныш
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