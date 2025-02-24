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Известно, когда Ингулец все-таки планирует сыграть на своем новом стадионе

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Известно, когда Ингулец все-таки планирует сыграть на своем новом стадионе

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что "Ингулец" в нынешнем сезоне планирует сыграть на своем новом домашнем стадионе.

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"Насколько мне известно, поединки на стадионе "Ингульца" не будут проходить до середине апреля.

Но в этом сезоне "Ингулец" планирует сыграть на своей домашней арене", - сказал Цыганык.

Напомним, что стадион "Ингульца" был достроен, однако по техническим причинам до сих пор не сдан в эксплуатацию, из-зи чего команда в текущем сезоне все матчи играет на выезде .

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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